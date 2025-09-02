“No tengo ninguna controversia con ellos”: Uribe Londoño sobre precandidatos de Uribe Vélez

Miguel Uribe Londoño aseguró que su campaña estará financiada con recursos propios.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
¿Ya se sanaron las heridas y controversias que se abrieron en el Centro Democrático?
Yo no sé cuáles fueron esas controversias o heridas, porque yo no he participado en ninguna contienda con nadie. ¿Qué pasó con nosotros? El presidente Álvaro Uribe hace 15 días dijo de manera pública que invitaba a la familia de Miguel Uribe Turbay para que pusiera un quinto candidato en homenaje a él, para que enarbolara sus banderas y para que siguiera con la campaña. La única condición que planteó es que fuera del Centro Democrático; y también dijo...
Conoce más