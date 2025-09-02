No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
“No tengo ninguna controversia con ellos”: Uribe Londoño sobre precandidatos de Uribe Vélez

El papá del asesinado senador Miguel Uribe Turbay, el ahora precandidato Miguel Uribe Londoño, habló por qué asumió este proceso, la financiación de su aspiración y el estado de su relación con María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Andrés Guerra. Dijo que no ve a María Claudia Tarazona, viuda del legislador, en un ejercicio electoral.

Redacción Política
02 de septiembre de 2025 - 01:06 a. m.
Miguel Uribe Londoño aseguró que su campaña estará financiada con recursos propios.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

¿Ya se sanaron las heridas y controversias que se abrieron en el Centro Democrático?

Yo no sé cuáles fueron esas controversias o heridas, porque yo no he participado en ninguna contienda con nadie. ¿Qué pasó con nosotros? El presidente Álvaro Uribe hace 15 días dijo de manera pública que invitaba a la familia de Miguel Uribe Turbay para que pusiera un quinto candidato en homenaje a él, para que enarbolara sus banderas y para que siguiera con la campaña. La única condición que planteó es que fuera del Centro Democrático; y también dijo...

Redacción Política

Jaime Nougues Jurado(85895)Hace 15 minutos
Este señor es un oportunista. Ahí en el centro democrático o en cualquier otro partido este caballero no tiene nada que hacer. Debe mejor dedicarse a disfrutar de la vida.
