Miguel Uribe y sus luchas: los debates y proyectos que marcaron su carrera

Miguel Uribe fue concejal, secretario de gobierno de Bogotá y senador. Foto: Archivo Particular

La carrera política de Miguel Uribe Turbay se vio truncada 14 años después de que empezara. El senador y precandidato presidencial murió este 11 de agosto, a la 1:56 a.m., tras pasar dos meses y cuatro días hospitalizado en la Fundación Santa Fe en Bogotá. El 7 de junio pasado, Uribe fue víctima de un ataque sicarial mientras realizaba un acto político en la localidad de Fontibón, en el occidente de la capital del país. Ese día, Uribe Turbay estaba en un acto político en el marco de su carrera por llegar a la Casa de Nariño.

