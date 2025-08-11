No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Política
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Miguel Uribe y sus luchas: los debates y proyectos que marcaron su carrera

El senador y precandidato murió este lunes, 11 de agosto, tras estar hospitalizado durante dos meses y cuatro días en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Así fue su trayectoria como concejal, secretario de gobierno de Bogotá y senador del Centro Democrático.

Redacción Política
11 de agosto de 2025 - 09:01 p. m.
Miguel Uribe fue concejal, secretario de gobierno de Bogotá y senador.
Miguel Uribe fue concejal, secretario de gobierno de Bogotá y senador.
Foto: Archivo Particular

La carrera política de Miguel Uribe Turbay se vio truncada 14 años después de que empezara. El senador y precandidato presidencial murió este 11 de agosto, a la 1:56 a.m., tras pasar dos meses y cuatro días hospitalizado en la Fundación Santa Fe en Bogotá. El 7 de junio pasado, Uribe fue víctima de un ataque sicarial mientras realizaba un acto político en la localidad de Fontibón, en el occidente de la capital del país. Ese día, Uribe Turbay estaba en un acto político en el marco de su carrera por llegar a la Casa de Nariño.

Cuando tenía 26...

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Miguel Uribe

Murió Miguel Uribe

Miguel Uribe hoy

Muerte de Miguel Uribe

Atentado contra Miguel Uribe

Debates de miguel Uribe

Noticias de Miguel Uribe

Biografía de Miguel Uribe

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

Proyectos de Miguel Uribe

Congreso

Política

Oposición

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar