Milei, Kast, Noboa y el rey Felipe VI: así acompañó el mundo la posesión de De la Espriella

AME6999. CALI (COLOMBIA), 07/08/2026.- Desde la izquierda, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa; la secretaria general de la Presidencia de Argentina, Karina Elizabeth Milei; el presidente de Argentina, Javier Milei, y el rey Felipe VI de España, asisten a la ceremonia de investidura del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, este viernes en Cali (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

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La posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia reúne este viernes en Cali a varios mandatarios que, desde su victoria electoral el pasado junio, han expresado públicamente su respaldo al nuevo jefe de Estado.

Seguridad, lucha contra el crimen, libertad económica y fortalecimiento de las relaciones bilaterales han sido algunos de los ejes de esos mensajes de los mandatarios y los gobiernos que han enviado a lo largo de este 7 de agosto un mensaje de apoyo a De la Espriella.

La ceremonia en Cali contó con delegaciones internacionales y la presencia de mandatarios como Javier Milei, de Argentina; Daniel Noboa, de Ecuador; José Antonio Kast, de Chile, y Santiago Peña, de Paraguay, además del rey Felipe VI de España.

Algunos de ellos habían hecho explícito su respaldo al nuevo presidente desde que se conocieron los resultados de las elecciones del pasado 21 de junio. Sus mensajes, publicados principalmente en redes sociales, fueron más allá de las habituales felicitaciones diplomáticas y señalaron coincidencias políticas en asuntos como seguridad, economía y combate contra el crimen organizado.

Uno de los más enfáticos fue el presidente argentino, Javier Milei, quien celebró el resultado con una referencia a los símbolos políticos de ambos dirigentes: “El león y el tigre rugen en Latinoamérica”. Milei felicitó a De la Espriella por su victoria y aseguró que los colombianos habían escogido “el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable” y el enfrentamiento al crimen organizado y al narcotráfico.

También fue especialmente político el mensaje del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa. “Hoy Colombia eligió el orden sobre la impunidad”, escribió al felicitar al ganador. Noboa agregó que compartía con De la Espriella la convicción de que América Latina necesita “seguridad, progreso y gobiernos que enfrenten al crimen sin excusas”.

Otro de los apoyos internacionales más destacados llegó desde Estados Unidos. Tras las elecciones, Donald Trump felicitó al nuevo mandatario colombiano y recordó públicamente el respaldo que le había dado. El presidente estadounidense manifestó además su intención de trabajar junto a De la Espriella para construir una relación sólida entre Colombia y Estados Unidos.

En sus redes sociales, el vicepresidente José Manuel Restrepo dijo: “Hoy iniciamos una nueva etapa de seguridad, prosperidad y lucha frontal contra el narcotráfico y la adicción. Será, como lo expresó el fiscal Blanche, un verdadero “re-start” en la relación entre Colombia y Estados Unidos. Trabajando en equipo impulsaremos el desarrollo, la inversión, la generación de oportunidades y el bienestar para nuestros ciudadanos".

El tono coincidió con otros pronunciamientos de la administración estadounidense. El secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo tras la elección que “los mejores días de Colombia están por venir”, mientras que funcionarios estadounidenses plantearon la posibilidad de fortalecer la cooperación entre los dos países.

Los apoyos de Panamá, Chile y Paraguay a De la Espriella

Desde Panamá, el presidente José Raúl Mulino también acudió a X para reconocer el resultado. “Felicito a Abelardo De La Espriella por su victoria en Colombia”, escribió. Además de desearle éxitos, señaló que Panamá estaba dispuesto a continuar fortaleciendo los vínculos de “amistad, cooperación y desarrollo” con Colombia.

La Cancillería panameña complementó el mensaje afirmando que los dos países comparten profundos lazos históricos, culturales y humanos y expresando su confianza en que la nueva etapa política permitiría profundizar la relación bilateral.

Este viernes, el apoyo del homólogo panameño se reafirmó con su presencia en la posesión. En sus redes escribió: “Sostuve una reunión muy buena con Presidente De la Espriella antes de su inauguration. Colombia y Panamá avanzaremos en temas importantes de energía, comercio, seguridad etc. Éxitos!!”.

Por su parte, el presidente chileno, José Antonio Kast, también felicitó a De la Espriella después de su elección y planteó el inicio de una nueva etapa en las relaciones entre Chile y Colombia. Kast, que ya había expresado públicamente su respaldo después de la primera vuelta colombiana, había señalado entonces su deseo de una Colombia “más libre y segura”.

De igual forma, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, fue otro de los mandatarios que felicitó al nuevo jefe de Estado colombiano después de las elecciones. Este 7 de agosto, dijo en sus redes: “Es un honor compartir con él y su esposa, Ana Lucía Pineda, renovando nuestra voluntad de seguir trabajando unidos por el bienestar de Paraguay y Colombia”.

Los mensajes de otros gobiernos para De la Espriella

Las felicitaciones no provinieron únicamente de gobiernos ideológicamente cercanos a De la Espriella.

España hizo lo propio a través de su Ministerio de Asuntos Exteriores. El Gobierno español felicitó a De la Espriella y expresó su voluntad de continuar impulsando la “relación estratégica” entre ambos países. Este viernes, el rey Felipe VI se reunió con el nuevo mandatario antes de la ceremonia de posesión en Cali, en un encuentro en el que se destacó la relación de amistad y fraternidad entre España y Colombia.

Desde Ucrania, luego de la victoria de De la Espriella el pasado junio, el presidente Volodímir Zelenski manifestó su interés en mantener y ampliar la cooperación bilateral. “Sabemos que es una nación que ama y valora la libertad”, señaló en su mensaje, en el que planteó trabajar conjuntamente en seguridad, estabilidad y desarrollo económico.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, fue aún más explícito al señalar que esperaba trabajar con el nuevo presidente para fortalecer los vínculos entre Israel y Colombia. Incluso, Restrepo informó que conformó una delegación que viajará pronto a ese país.

Aunque estuvo en el ojo del huracán por estos días, a Colombia llegó también Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, quien estuvo en compañía de Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, para asistir también a la posesión de Abelardo de la Espriella

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