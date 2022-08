Mininterior vuelve al Cauca por riesgo que enfrentan líderes sociales

Alfonso Prada, ministro del Interior, también visitará el Catatumbo y también Ituango. Foto: Ministerio del Interior

Este martes, el Congreso de la República empezó a debatir el proyecto de reforma tributaria con el que el gobierno del presidente Gustavo Petro espera apalancar reformas en otros sectores. En medio de la discusión (que no solo se adelanta en las comisiones económicas, sino que también se ha hablado en las comisiones primeras) el ministro del Interior, Alfonso Prada, pidió a los congresistas que aprueben la iniciativa con prontitud pues esta será el combustible para, entre otras cosas, proteger la vida de líderes sociales y avanzar con la búsqueda de paz total de Petro.

Al respecto, Prada contó que este jueves vuelve al Cauca para conocer de primera mano la situación de los líderes sociales que, según algunas alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, sus vidas estarían en riesgo por el enfrentamiento entre grupos armados. El ministro del Interior también visitará el Catatumbo (Norte de Santander) e Ituango (Antioquia).

“El próximo jueves vamos al Bordo, Cauca, porque hemos recibido dos alertas tempranas que claramente dejan en evidencia que hay riesgo para la vida de líderes sociales en el sur del departamento. El viernes nos desplazamos al Catatumbo y el sábado a Ituango. Son las zonas de mayor conflictividad y donde más están asesinando a los líderes”, expresó Prada.

“Nos preocupa el riesgo en el que se encuentran líderes, campesinos, y defensores del medio ambiente, además, el riesgo de niños, niñas y adolescentes ante la posibilidad de ser reclutados. Rechazamos las amenazas que reciben los habitantes de esta región, las cuales buscan presionar la ‘lealtad’ a los grupos ilegales en confrontación”, resaltó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, al respecto sobre una alerta temprana de los territorios del macizo caucano.

En ese sentido, Prada agregó que en 14 días de gobierno van a completar cuatro visitas al Cauca, no obstante, “sentar en una mesa a todos los factores de violencia y actores del conflicto, no se hace de un día para otro después de años enteros de disputas entre campesinos, indígenas, afros, y empresarios”, en defensa a la búsqueda de paz total. “El llamado en el Cauca es que depongamos tanto ánimo belicoso y acojamos la ruta del diálogo. No hay una manera diferente para salir de estos conflictos al diálogo social. Esto implica que duremos meses dialogando para definir las prioridades y resolver los problemas de la tierra”, indicó.

Por ello, Prada manifestó que la necesidad de avanzar con prontitud en la reforma tributaria tiene por objeto llevar a cabo el programa de lo que han llamado “el cambio por la vida” y este inicia, también por el trabajo de la cartera política que, a sus ojos, está desfinanciada.

“El diseño constitucional es extraño porque recibimos en el Ministerio del Interior un presupuesto ejecutado en inversión casi en su 80 % y prácticamente todos los gastos de funcionamiento comprometido. Es un presupuesto que se hace con fundamento en un Plan de Desarrollo que no es el nuestro. Es un desbarajuste institucional y he convocado al Congreso para reflexionar cómo armonizar mejor los momentos en los que se aprueban los presupuestos en los tránsitos de gobierno”, expresó.

Con esto, el ministro argumentó que encontró en su cartera en presupuesto desequilibrado para la protección de la vida de líderes sociales, entre otros. “Los recursos no alcanzan para proteger la vida a tanta gente amenazada en Colombia. Por ello, le estamos dando todo el fundamento a las comisiones primeras de la necesidad de avanzar con prontitud en la reforma tributaria para que se aplique el programa del cambio por la vida. Tenemos este año 1.3 billones de pesos, pero los requerimientos pueden ser el doble para garantizar la presencia del Estado en los territorios”, dijo.

