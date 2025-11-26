Logo El Espectador
Política
Gobierno Petro tiene siete meses para sortear un Congreso en campaña y salvar el Minigualdad

La cartera más joven del Ejecutivo podría desaparecer el próximo 20 de junio próximo. En el Congreso se enreda el ambiente para darle luz verde a una entidad que durante los últimos dos años ha sido uno de los principales caballitos de batalla de la oposición.

Redacción Política
26 de noviembre de 2025 - 11:05 a. m.
El presidente Gustavo Petro, junto a sus ministros Armando Benedetti (Interior) y Juan Carlos Florián (Igualdad).
El presidente Gustavo Petro, junto a sus ministros Armando Benedetti (Interior) y Juan Carlos Florián (Igualdad).
Foto: Ministerio del Interior

La entidad que el presidente Gustavo Petro creó con la promesa de devolverles la dignidad a quienes “han sido históricamente excluidos” pende de un hilo que está en manos de un Congreso en plena campaña electoral. Los 19 senadores y 33 representantes a la Cámara de las comisiones primeras constitucionales tienen la primera palabra sobre el futuro de la cartera más joven del Estado. La discusión será a contrarreloj, pues con el paso de los días se acerca la fecha límite que dio la Corte Constitucional (20 de junio de 2026) para volver a...

Michael Myers(apgw0)Hace 30 minutos
Prrogrecirco criminal. Cueva de cleptócratas, mantenidos y ultraviolentos. Me pregunto si a estas alturas, florián ha hecho algo diferente a pasear por todos lados diciendo que es marica. O, el paseo de fraude guerrero que nos costó $300 millones en gasolina en un sólo dia. La izquierda ultramamerta no trajo nada diferente a super corrupción ..
EDUARDO BENAVIDES LEGARDA(72582)Hace 59 minutos
El gobierno de PETRO es un plan criminal para la toma del poder, aliado del ferrorismo. La combinación de todas las formas de lucha.
