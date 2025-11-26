Gobierno Petro tiene siete meses para sortear un Congreso en campaña y salvar el Minigualdad

El presidente Gustavo Petro, junto a sus ministros Armando Benedetti (Interior) y Juan Carlos Florián (Igualdad). Foto: Ministerio del Interior

La entidad que el presidente Gustavo Petro creó con la promesa de devolverles la dignidad a quienes “han sido históricamente excluidos” pende de un hilo que está en manos de un Congreso en plena campaña electoral. Los 19 senadores y 33 representantes a la Cámara de las comisiones primeras constitucionales tienen la primera palabra sobre el futuro de la cartera más joven del Estado. La discusión será a contrarreloj, pues con el paso de los días se acerca la fecha límite que dio la Corte Constitucional (20 de junio de 2026) para volver a...