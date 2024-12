Cristo revivió propuesta del acuerdo nacional y dijo que “hay espacio para todos”

El ministro Juan Fernando Cristo en la plenaria del Senado. Foto: Óscar Pérez

Con varios videos de menos de 30 segundos publicados en sus redes sociales, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, volvió a hablar de la posibilidad de lograr un acuerdo nacional en Colombia. Aunque la apuesta estuvo sonando buena parte de este 2024, al final se esfumó en medio de los choques del gobierno de Gustavo Petro con otros poderes.

“¿Habría mejor regalo de Navidad para las colombianas y colombianos que dejar de lado la polarización y avanzar en un acuerdo nacional?, escribió Cristo en su cuenta de X. Según el jefe de la cartera política, la intención del Ejecutivo es reactivar una mesa de diálogos en la que, según dijo, “hay espacio para todos”, incluyendo a líderes sociales, empresarios y comunidades.

El anuncio llega luego de las semanas convulsas que se vivieron en el Congreso en el cierre de este periodo legislativo. Las mismas estuvieron marcadas por el avance en el trámite de algunos proyectos del Gobierno, como la Jurisdicción Agraria y la reforma a la salud, pero también por el hundimiento de otras claves, como la reforma política y la ley de financiamiento.

En el alto gobierno reconocen que deberán intentar tramitar una vez más esas iniciativas, por lo que será clave intentar recomponer la relación con el Legislativo. Además, Cristo se anticipa a la discusión de una ley de competencia para la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), propuesta que ha abanderado incluso antes de llegar al gabinete de Petro.

Sin embargo, las dudas están en si el presidente le copiara a ese nuevo llamado, pues incluso fue él quien habló de “romper” relaciones con las comisiones económicas tras lo que sucedió con el presupuesto del 2025. Por otra parte, otros aseguran que el próximo año no será el ideal para conversar, pues para muchos las elecciones estarán a la vuelta de la esquina y priorizarán sus movidas políticas.

Este 24 de diciembre, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, en quien Petro ha enfocado sus pullas contra el Congreso, se refirió a la propuesta de Cristo. “Desde hace dos años nos tienen hablando del famoso acuerdo nacional y no sabemos qué significa, hay que definir bien eso del consenso, el consenso no puede ser una imposición del ejecutivo y un arrodillamiento del legislativo, mientras yo esté en la presidencia del Senado no lo voy a permitir, porque este es un poder público absolutamente independiente”, dijo el conservador.

Según explicó, la principal condición para aceptar un debate sobre el acuerdo nacional es que el Gobierno escuche las diferentes posturas de las bancadas y no trate de imponer sus apuestas en las reformas. Según dijo, esa actitud del Ejecutivo fue la que generó el hundimiento de apuestas claves como la reforma política y la ley de financiamiento. Entre tanto, el ministro Cristo espera que los diálogos inicien en las primeras semanas de enero, antes de que el Congreso vuelva a sesionar.

