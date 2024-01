“No tenemos más dinero”: Minsalud habló de una tributaria para financiar el sistema

BOG400. BOGOTÁ (COLOMBIA), 16/01/2024.- El ministro de Salud de Colombia, Guillermo Alfonso Jaramillo, habla hoy durante una rueda de prensa en Bogotá (Colombia). Jaramillo afirmó este martes que los casos de covid-19 no han aumentado en el país, como sí ha sucedido en otros lugares, y subrayó que la mortalidad por el virus ha descendido a apenas dos fallecidos en la primera semana de 2024. EFE/ Carlos Ortega Foto: EFE - Carlos Ortega

Desde Bucaramanga, durante una de las audiencias públicas sobre la reforma a la salud, el ministro de esa cartera, Guillermo Alfonso Jaramillo, se refirió a la controversia por los recursos de las EPS, esto luego de que varias advirtieron que atraviesan una “difícil y angustiosa situación financiera”.

En el fondo, la discusión está relacionada con el valor de la UPC, dinero que gira el Estado anualmente a las EPS para que éstas garanticen el Plan de Beneficios en Salud y que aumentó 12,1 % para 2024. Según Jaramillo, este incremento es suficiente, pero las EPS mantienen sus críticas.

#Atención Desde Bucaramanga, el ministro de Salud, propone una reforma tributaria para financiar los cambios al sistema de salud. "Que los empresarios paguen la plata que dejaron de pagar (...) Que los que más tienen, más ponen. Y hacemos una reforma justa y equitativa, no… pic.twitter.com/yOI2CNdaDA — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) January 23, 2024

En este contexto, el ministro respondió que, si el dinero que giran no alcanza, entonces habrá que hacer una nueva reforma tributaria para solucionar los problemas del sector. “Listo, vamos a necesitar más recursos. Entonces no nos jodan a nosotros y más bien ayúdenos a que hagamos una reforma tributaria”, aseguró.

Jaramillo lanzó varias pullas a gobiernos anteriores y dijo que, así como durante la administración de Pastrana se implementó el 2 y 4 por mil y durante el mandato de Álvaro Uribe se creó el impuesto a la guerra, en esta oportunidad se puede hablar de un nuevo modelo tributario en pro de la salud del país.

“Entonces, si falta la plata, si Gestarsalud dice que no hay dinero, la Andi dice que no hay dinero, que no alcanza la plata, que hay que darle más a las EPA (...) pues entonces hagamos la reforma tributaria y pongamos a los empresarios a que paguen la plata que dejaron de pagar (...) una reforma justa y equitativa en la que todos pongamos”, explicó.

Jaramillo insistió en su mensaje a las EPS. “No tenemos más dinero, no ha habido un gobierno que haya hecho un esfuerzo más grande, del 28 % el año pasado y el 17 % este año para el presupuesto de salud. Entonces seamos consecuentes”.

La discusión por la UPC inició cuando las EPS comenzaron a denunciar lo que para ellas es una “insuficiencia” de esos recursos. Según explicó Gestarsalud, gremio que reúne a esas empresas en el régimen subsidiado, en 2021 la siniestralidad alcanzó el 101 % en promedio; en 2022 se elevó al 106 %, y en el 2023 se mantuvo en un 103 %. Lo que quiere decir “siniestralidad”, en términos muy simples, es que las EPS se tuvieron que gastar 106 pesos (durante 2022, por ejemplo) de 100 pesos que recibieron de UPC.

Las EPS insisten en que “preocupa” la inclusión de servicios y medicamentos costosos y que no se haya ajustado de acuerdo al incremento del uso de tecnologías. Sin embargo, por ahora, la postura del Gobierno parece ser la misma: si no alcanza el dinero habrá que buscarlo con nuevos impuestos.

