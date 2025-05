Ministro Jaramillo seguirá con funciones presidenciales mientras Petro asiste al Vaticano

El presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, durante la alocución presidencial sobre la fiebre amarilla. Foto: Juan Diego Cano

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, continuará como ministro delegatario con funciones presidenciales mientras el presidente Gustavo Petro termina su gira en China y asiste al Vaticano para la misa de inicio de pontificado del papa León XIV.

Así quedó estipulado en el decreto 0528 de 2025: “señalar que la delegación de funciones legales y constitucionales en el ministro de Salud se extiende hasta el 19 de mayo”.

Durante su cargo como ministro delegatario, Jaramillo estuvo presente en el debate de la consulta popular en el Senado, corporación que negó la realización de le medida por 49 votos contra 47. También le aceptó la renuncia a Ángela María Buitrago como ministra de Justicia, tras señalar presuntas injerencias y presiones en su entidad.

En el mismo documento, se indica que Petro viaja hacia Italia para participar de la liturgia que marcará el inicio de un nuevo capítulo en la historia de la Iglesia Católica. Además, tendrá una escala técnica en Dubái.

Estará acompañado por la canciller Laura Sarabia, con quien viene teniendo fuertes diferencias y malestares. Aunque en su viaje a China la ministra de Relaciones Exteriores intentó recuperar el diálogo directo y fluido que tenía con Petro, todo parece indicar que no lo logró, pues fue la única ministra que no lo acompañó en la alocución presidencial que dio desde el país asiático para hablar sobre la consulta e incluso, para un trayecto no abordó el avión presidencial, teniendo que tomar un tren.

En todo caso, el mandatario regresará este 19 de mayo para participar en un evento en Barranquilla con el objetivo de informar qué hará el Gobierno tras el hundimiento de la consulta popular y llamar a la movilización. Para ese día se espera la presentación de una nueva consulta, esta vez con 13 y no 12 preguntas.

