“Un proceso de paz secuestrando no funciona”: ministros cuestionan actitud del ELN

A la salida de la Sesión del Comité de Seguimiento, impulso y verificación a la implementación del Acuerdo de Paz, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se refirió a los hechos violentos cometidos por la guerrilla del ELN en las últimas horas, como el secuestro de la sargento segundo Ghislaine Karina Ramírez y sus dos hijos menores de edad, de seis y ocho años, en Arauca; además de los hechos de intimidación que generaron en el marco de la celebración de sus 59 años, cuando pusieron cilindros y banderas en la región del Catatumbo.

En su intervención, calificó de “actitud bipolar” el accionar de los dirigentes de esa guerrilla. Dijo, también, que se sumaba a las voces de rechazo de la sociedad colombiana por el caso del secuestro de la sargento y los dos menores de edad. “Un proceso de paz no sólo es lo que hace un grupo insurgente con un gobierno, sino que este tipo de acciones, con el atentado de una mina antipersonal, el asesinato de patrulleros, genera un rechazo que todos los colombianos sienten. Me incluyo en el rechazo”, aseguró.

Los patrulleros asesinatos este 4 de julio son Renson García Castro, Samir José Vega Velásquez y Jerson David Cuevas Pineda. Dos de ellos murieron en un ataque mientras desayunaban en un restaurante en el municipio de El Zulia (Norte de Santander). El otro falleció tras ser impactado por un francotirador.

El ministro también aseguró que esperaba que el ELN no sólo reconociera los secuestros, sino que también emprenda acciones inmediatas para liberar a estas tres personas secuestradas. “El secuestro con dos niños y uno de ellos enfermo, es una locura”. Sin embargo, respaldó las negociaciones que se adelantan con este grupo armado y dijo que, justamente, por eso están en un proceso, para silenciar los fusiles y los hechos violentos.

Aunque no respondió a la pregunta de si el Gobierno Nacional deberá exigirle al ELN la liberación de los secuestrados, sí dijo que esa exigencia no debe ser únicamente del Gobierno, sino de la sociedad en general. “Un proceso de paz sin apoyo ciudadano, no funciona; y un proceso de paz secuestrando, no funciona”.

A esa voz de rechazo se sumó el ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien a través de sus redes sociales dijo que “No puede hablarse de paz y simultáneamente secuestrar a una mujer y a sus pequeños hijos, solo por el hecho de tratarse de una integrante de la Fuerza Pública. ¡La suboficial Ghislaine Karina Ramírez y sus niños de 6 y 8 años deben ser inmediatamente liberados!”.

El secuestro se dio a menos de 24 horas de que inicie formalmente el cese de operaciones ofensivas entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).De acuerdo con información entregada por las Fuerzas Militares, los hechos ocurrieron el pasado 3 de julio en horas de la noche, cuando estas personas se movilizaban en un vehículo por el municipio de Fortul con destino al municipio de Arauca. El responsable sería el frente Domingo Laín Sáenz de ese grupo armado.

Al conocerse los hechos, las Fuerzas Militares rechazaron lo sucedido y a esta hora adelantan acciones para recuperar su libertad. Además, anunciaron que instaurarán las denuncias respectivas ante los organismos nacionales e internacionales.

El ministro del Interior también habló sobre la situación de orden público en Buenaventura, y aseguró que se desplazará este jueves 6 de julio, junto al ministro de Defensa, Iván Velásquez, hasta el Distrito para llevar a cabo un consejo extraordinario de seguridad. Aseguró que a ese consejo también asistirá el presidente Gustavo Petro y que no sólo harán anuncios en materia de orden público, sino también medidas de tipo social que fueron exigencias en el Paro Cívico de 2017 y que nunca se ejecutaron.

En la tarde del viernes, explicó, estará en el Valle del Cauca con líderes del norte del Cauca para atender problemáticas de seguridad. Y el sábado, dijo, estará en Quibdó (Chocó) para hacer seguimiento a los temas del paro en el departamento. “Aprovechando un receso legislativo, estamos centrados en trabajar en las zonas donde más dificultades hay”.

