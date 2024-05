¿Se contradice? Minsalud asegura que modelo de docentes no es el mismo de la reforma

Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En medio del debate de control político en el Congreso por los fallos en el nuevo modelo de atención en salud de los maestros, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que no se puede comparar este proceso con la reforma a la salud. Sin embargo, en oportunidades pasadas dijo que podía verse como un piloto.

“Este es un modelo para los maestros que tiene un régimen especial, no tiene nada que ver con la reforma a la salud, esto no se puede comparar. La reforma tiene EPS, vamos a estar afiliados a EPS que cambiará a gestora y la integración vertical aquí no es”, indicó el ministro ante la Comisión Primera del Senado, célula legislativa que lo citó a debate.

No obstante, anteriormente Jaramillo señaló en varias oportunidades que el Gobierno Nacional buscaría implementar el modelo de atención de docentes a nivel nacional para todos los colombianos.

En entrevista con Caracol Radio, al preguntársele si este sería un piloto, el ministro respondió: “Es el ejemplo de salud que quiere el presidente no solo para los maestros, sino para toda Colombia. Aspiramos a que se convierta (en piloto)”.

El comentario del ministro fue reprochado por el senador del Centro Democrático Honorio Henríquez: “Claro que el modelo de salud de los maestros es el mismo que quieren para el país, ¡usted lo dijo! Aquí no les importa la salud de los colombianos, solo les importa imponer su nefasta reforma a la salud por la fuerza”.

Aún no se conoce cuándo el gobierno del presidente Gustavo Petro radicará la nueva reforma a la salud y hay incertidumbre en torno a si lo hará finalmente, pues falta menos de un mes para que la actual legislatura termine y los congresistas salgan a receso.

