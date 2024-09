“Aquí no se quiso debatir la reforma a la salud”: dardo del ministro Jaramillo

Mociones de censura a los ministros Guillermo Jaramillo (Salud) e Iván Velásquez (Defensa), en la plenaria de Cámara de Representantes Foto: Óscar Pérez

Durante un debate, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, lanzó un dardo a los congresistas, asegurando en la Comisión Séptima del Senado que, en la legislatura, “no quisieron” discutir la reforma a la salud, que se hundió en la legislatura pasada.

La ponencia negativa de la reforma a la salud fue aprobada en abril del año pasado, con 9 votos a favor y 5 en contra. El hecho supuso una de las mayores derrotas del Gobierno de Gustavo Petro, quien, desde 2023, se enfocó en la defensa de una reforma que tuvo poca aceptación en el Senado.

Ante las voces de rechazo a esas declaraciones, como la del senador Honorio Honríquez, Jaramillo aseguró que “se pudo haber debatido, pero no quiero entrar en discusión. No hubo debate y yo respeto eso y es la posición de ustedes”.

Jaramillo lo dijo cuando fue preguntado por el aval fiscal a la reforma a la salud, que el gobierno está esperando para poder presentar la reforma.

Después de asegurar ello, dijo, además, que ya hay “algunos acuerdos” con el Ministerio de Hacienda de cara al aval fiscal de la propuesta. “Logramos ya unos acuerdos importantes para que entonces ustedes lo puedan discutir. Aspiramos a que en estos días ya se presente” el proyecto de reforma a la salud.

En esa línea, defendió su interés en que la reforma a la salud se radique a través de la Comisión Séptima, bien sea en Senado o en Cámara. Según afirmó, porque se trata de una ley ordinaria que no busca modificar el derecho a la salud. De ser así, debería presentarse por la Comisión Primera. Sin embargo, dijo que es una decisión que no depende de él, aunque no precisó quién tomará la decisión final.

