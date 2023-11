“Hay que buscar la solución”: Velasco abrió el debate de la financiación del ELN

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, habló de buscar opciones para financiar al ELN. Foto: minintetior

En medio de las críticas que sigue generando en varios sectores políticos el secuestro del padre del futbolista Luis Díaz, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, planteó este viernes un debate sensible: cómo podría financiarse el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en medio del cese al fuego. La pregunta surge, precisamente, porque esa guerrilla ha dicho que lo que ellos llaman “retenciones” son una forma de costear sus operaciones.

Según Velasco, el ELN no tiene excusas para secuestrar y, por el contrario, debe liberar a todas las personas que mantiene en cautiverio; sin embargo, según dijo, se debe reconocer que la situación plantea un reto. “Si le vamos a pedir a una organización ilegal que vive de acciones ilegales que dejen de hacer esas acciones ilegales, pues hay que buscar la solución de qué van a vivir”, le dijo a Blu Radio.

El ministro explicó que la comunidad internacional podría ayudar, pero que el debate es urgente. “Yo entiendo la indignación de los colombianos, pero también quiero señalar que gracias a que hay una mesa de negociación se pudo hacer rápido un reconocimiento de la responsabilidad de un delito terrible, pero también se pudo resolver”, agregó.

Aunque el propio Velasco ha dicho que los secuestros deben para, así como lo han reclamado congresistas y funcionarios como la vicepresidenta Francia Márquez, el comandante del ELN, Antonio García, dijo que le cumplieron al país con la liberación de Luis Manuel Díaz, pero que en la mesa de diálogos nunca se ha pactado detener ese delito.

“No existe ningún acuerdo en la Mesa sobre las retenciones ni económicas, políticas o judiciales. Queda pendiente buscar en la Mesa una solución concreta y real para financiar el Cese. Esto lo tiene claro la delegación del Gobierno”, dijo García en un mensaje que publicó en su cuenta de X.

Con la liberación del padre de Luis Díaz el ELN cumplió con la familia y con Lucho.



No existe ningún acuerdo en la Mesa sobre las retenciones ni económicas, políticas o judiciales.

🧵👇 — Antonio García (@AntonioGaELN) November 10, 2023

Su pronunciamiento avivó los reclamos de quienes le piden al Gobierno levantarse de la mesa o, por lo menos, definir nuevas reglas de juego para las negociaciones con este y otros grupos armados. Por lo pronto, lo único claro es que el debate de los secuestros, ligado al de la financiación, seguramente será el más sensible en la mesa de diálogo, que tendrá su quinto ciclo en México.

En cuanto a la propuesta de Velasco, desde la delegación del Gobierno le respondió el jefe de la misma, Otty Patiño, quien calificó de desafortunado el comentario. “Si no estamos apuntando al fin del conflicto y, sobre todo, si no vemos una fuerte voluntad de para acabar con el conflicto, eso no se discute”, le dijo a La W.

Aunque el ELN insistirá en que se necesita un acuerdo puntual sobre el secuestro en medio del cese al fuego, el Gobierno dirá en la mesa que ese crimen quedó prohibido en el pacto de cese al fuego, pues es un delito condenado por el Derecho Internacional Humanitario.

