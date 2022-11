¿Misión cumplida? Roy Barreras dejaría el Senado en 2023

Tras la instalación del Congreso, el pasado 20 de julio, Roy Barreras fue electo como presidente del Senado con 92 votos a favor y 11 en blanco. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Roy Barreras (Pacto Histórico) ha sido una pieza clave en el engranaje legislativo de este primer periodo de sesiones. El bagaje del senador y su conocimiento sobre el tejemaneje en el Congreso fueron fundamentales en el trámite de los proyectos prioritarios para el presidente Gustavo Petro, evidenciando el por qué fue electo presidente del Senado por encima de otros congresistas como Gustavo Bolívar o María José Pizarro, mucho más cercanos al presidente, pero sin tanta experiencia en las maniobras legislativas por lo que quizás habrían tenido más inconvenientes a la hora de tender puentes con parlamentarios independientes y de partidos tradicionales.

Barreras, diagnosticado con cáncer en el tracto digestivo, cumplió buena parte de su misión. Priorizó el trámite de reformas como la tributaria y la de paz total, ya aprobadas por el Congreso, y tiene marchando los proyectos de reforma política, Código Electoral y creación del Ministerio de la Igualdad. En términos generales, sacó adelante la agenda legislativa de un primer año que no iba a ser fácil para el primer gobierno de izquierda en Colombia, pero que Barreras logró aceitar.

Todo indica que luego de su éxito como presidente del Senado, su paso por el legislativo llegará a su fin. En los últimos días trascendió la posibilidad de que Barreras renuncie al Senado en 2023, luego de sacar adelante las reformas más importantes para el Gobierno, para dedicarse a su salud, a su familia y a otros proyectos profesionales

“Tengo una obligación con el mandato popular del cambio. Tengo un compromiso con el presidente Petro, que quiere que este país esté mejor. Voy a cumplir este año. A eso me pusieron ahí y si la vida me lo permite y si la salud me lo determina yo diría que dentro de un año podría dedicarme a escribir y a la familia”, dijo Barreras en diálogo con Flavia dos Santo para el canal Red+.

Desde su equipo de trabajo también confirman que Barreras, quien tiene una maestría en literatura, se dedicará después de 2023 a consolidar su labor como escritor, a cuidar de su salud, y no se descarta que para ello sea designado como embajador en un país europeo. Por ahora se especula que pueda llegar a la embajada de Portugal, pero todo dependerá de cómo avance su salud.