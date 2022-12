MOE hace balance del Congreso: solo 17 de 52 proyectos presentados tienen avances

De 26 iniciativas anticorrupción presentadas, 16 no han iniciado su trámite. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El primer período de la legislatura 2022-2023 terminó sin que el Congreso avanzara en reglamentar las coaliciones, escisiones y fusiones de partidos políticos. Este es uno de los temas principales de los que habla la Misión de Observación Electoral (MOE) en su balance de fin de año del Congreso de la República.

Para la organización, este primer período terminó con una agenda legislativa marcada por la imposición de los proyectos del Gobierno en las discusiones parlamentarias. “De los 78 proyectos normativos relacionados con los temas político electorales y de transparencia y lucha contra la corrupción, siendo las iniciativas del Gobierno las que marcaron la agenda legislativa”, expresó la institución no gubernamental.

Entre las iniciativas impulsadas por el ejecutivo, y por la aplanadora derivada de tener el apoyo de las mayorías, se destacaron la reforma tributaria, el avance de la reforma política, la aprobación exprés de la creación del Ministerio de la Igualdad , la ratificación del Acuerdo de Escazú, la aprobación de la ley de orden público, conocida como ley de la paz total, entre otros de corte oficialista.

Además de esto, la MOE resaltó que en este etapa del legislativo, que tuvo lugar del 20 de julio al 16 de diciembre, no solo se declaró “silla vacía” para el Partido Liberal, por cuenta de la captura del entonces senador Mario Castaño, sino que también el Congreso pasó de 22 partidos políticos a estar conformado por 28 organizaciones con personería jurídica. No obstante, 11 de ellos no tienen representación en el Senado.

Para la directora de la MOE, Alejandra Barrios, el caso de la Liga de Gobernantes Anticorrupción (movimiento del excandidato presidencial Rodolfo Hernández) fue paradigmático. En las elecciones, el movimiento obtuvo 10.604.656 votos en la segunda vuelta y se convirtió en partido político gracias al Estatuto de la Oposición.

De acuerdo con Barrios, “los dos representantes a la Cámara electos renunciaron al partido; la candidata a la vicepresidencia y actual representante a la Cámara, Marelen Castillo, indicó no ser militante del mismo, y el excandidato a la Presidencia, Rodolfo Hernández, renunció a su curul en el Senado. Por lo que está pendiente de resolución por parte del CNE si este partido mantiene o no la personería jurídica, y si cuenta o no con representación ante el Congreso”.

Lo que hizo falta y lo que es clave en 2023

Según el conteo de la MOE, se presentaron 52 proyectos de corte político-electoral, de las cuales solo 17 han tenido algún avance en su trámite. “La MOE destaca la reforma política presentada por el Gobierno, y las iniciativas relacionadas con la adopción de medidas para combatir la violencia contra la mujer en política”, se lee en el documento.

La organización que dirige Alejandra Barrios señaló lo que pasó con el Código Electoral: fue radicado, pero el enfrentamiento entre el registrador Alexander Vega y los congresistas que cuestionan su gestión (y sus intenciones con la iniciativa) generó que la discusión fuera finalmente aplazada para el año entrante.

Al respecto, Barrios enfatizó en la conveniencia de “eliminar del proyecto todo lo relativo a los temas de registro civil e identificación de las personas, así como las reformas al sistema de partidos”. “De igual forma, en la necesidad de que se incorporen al mismo, mecanismos efectivos tanto de acceso a la información, como de control, supervisión y vigilancia en las distintas etapas del proceso electoral”, agregó.

Lo otro que el Congreso debe revisar con juicio en 2023 son las iniciativas anticorrupción. Estas brillaron en en la discusión del cuatrienio pasado, pero en este nuevo legislativo no han tenido tanta preponderancia. Sobre ello, la MOE dijo que se presentaron 28 proyectos de esta temática, “de los cuales 16 no han iniciado ni siquiera su primer debate”.

“Solamente fue aprobada, y está pendiente de sanción presidencial, la que otorga facultades extraordinarias al Presidente para modificar la planta de personal de la Contraloría General de la República, misma que fue radicada por el Gobierno”, encontró la organización en su balance.

