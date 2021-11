Molestias en el Centro Democrático por Conformación de listas a Cámara por Bogotá

El tiempo se agota para que los partidos conformen sus listas al Congreso. Falta menos de un mes para que se conozcan los candidatos a Senado y Cámara y las colectividades aceleran en el diseño de esas listas, por lo que no han faltado los rumores y filtraciones sobre quiénes van a encabezarlas. Justamente esta semana se conoció que la lista a la Cámara por Bogotá del Centro Democrático sería encabezada por el concejal de Bogotá, Andrés Forero, algo que se viene comentando hace varios meses pues es un hecho que el cabildante dejará el cabildo y aspirará al Congreso.

Lea más sobre las elecciones de 2022 y otras noticias de la política nacional

La sorpresa de la revelación fue que el segundo lugar de esa lista sería para Catalina Serrano, esposa del exministro condenado Andrés Felipe Arias, algo que no cayó bien entre uno de los actuales representantes del uribismo. La información la dio a conocer la periodista Catalina Suárez, quienes es muy cercana al partido Centro Democrático.

Mediante su columna “Al oído”, Suárez agregó que el top 3 de la lista lo completaría el actual representante Enrique Cabrales. La información, al provenir de alguien cercano a la colectividad, no le cayó bien al representante José Jaime Uscátegui, quien aseguró que se estaba desconociendo su “trabajo, liderazgo y votación en Bogotá”.

Lea más turmequés sobre las movidas políticas

De ser cierto que la lista estará conformada de esa manera, Uscátegui anunció no solo que se abstendrá de participar en las elecciones al Congreso, sino que renunciará al Centro Democrático. Eso sí, afirmó que por más de que se vaya a otro partido siempre será “un soldado” el expresidente Álvaro Uribe.

“Se están barajando varios nombres, todos ellos importantes, pero están desconociendo a quienes ya tenemos un liderazgo desde la Cámara por Bogotá. Por eso he sido claro en que si va a haber un criterio y amiguismo de favoritismo dentro de la lista, y no de mérito y de resultados, prefiero dar un paso al costado y no participar en las elecciones de Congreso del año entrante”, manifestó Uscátegui.

>LEA: Uribe descarta volver al Congreso, ¿quién lo reemplazará en el Centro Democrático?

Respecto a los que suenan para encabezar la lista a la Cámara por el Centro Democrático, de Forero se puede decir que es uno de los concejales más férreos en la oposición a la alcaldía de Claudia López. El cabildante ha liderado serios debates sobre posibles irregularidades en el Distrito y en general ha sido una de las voces más duras contra la administración de López. Su actividad se destaca no solo en el cabildo, sino también en redes sociales, donde mueve varias denuncias sobre lo que pasa en la alcaldía.

Por su parte, Catalina Serrano se dedica a su emprendimiento de tortas y a su podcast, con el que pretende contar su versión sobre la historia de Andrés Felipe Arias, quien fue condenado a más de 17 años de cárcel en 2014 por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación por el escándalo de Agro Ingreso Seguro. En este momento, la familia Arias Serrano está a la espera que la Sala de Decisión de la Sala Penal de Corte Suprema de Justicia resuelva una impugnación que presentó, pidiendo la segunda instancia para aforados.