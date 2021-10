Movimiento cristiano Levántate se baja del Pacto Histórico

Hace más de un mes, el anuncio de la llegada al Pacto Histórico de Alfredo Saade y su movimiento de corte cristiano, Levántate, no cayó muy bien en dicha coalición. Varios partidarios de este sector cuestionaron la alianza puesto que Saade ha sido reconocido por sus posiciones en contra del matrimonio igualitario y el aborto.

Para tranquilidad de este sector, Saade anunció que no va más con el Pacto Histórico. Desde temprano, el líder político cristiano dio pistas de su determinación al decir por Twitter que “Uno no está donde a pesar de todo el esfuerzo realizado no quieren que estés”. Luego, hacia el mediodía confirmó que no seguía en la coalición de centro-izquierda.

Saade aseguró que tenía razones para no seguir insistiendo en participar en el Pacto Histórico y en la consulta presidencial de este, aunque tuvo palabras de agradecimiento con Gustavo Petro. En entrevistas con distintos medios, el líder religioso señaló no había tenido respuesta tras pedir la entrada a la coalición liderada por la Colombia Humana. Incluso aseguró que en esta alianza no querían a los cristianos.

A pesar de este revés, Saade comentó que seguirá en su aspiración de lanzarse por la presidencia, aunque en esta ocasión lo haría de forma individual y acompañado de una lista propia para el Congreso. “Por ahora seguiremos adelante, Dios tiene la última palabra”, añadió Alfredo Saade al comunicar su determinación.

“Insisto, Gustavo Petro es un hombre centrado, estructurado e inteligente. Pero en el Pacto Histórico hay gente que le hace mucho daño. No saben construir en medio de las diferencias y eso no le sirve a Petro”, dijo Saade, que recalcó la importancia que tendría la población cristiana en la próximas elecciones.

Aunque Saade expresó que seguiriá su camino solo, no está claro el apoyo que llegue a tener de la población cristiana. La principal razón es que también hay una coalición que ha intentado ganarse este voto y es la de “Colombia nos Une”, conformada por los partidos cristianos MIRA y Colombia Justa y Libres. Incluso, John Milton Rodríguez, uno de los líderes de esta alianza religiosa, tuvo duras palabras contra Saade y hasta le advirtió a Petro que no se dejara engañar, pues este no tendría una suficiente representación de los cristianos.