Centro Democrático busca rumbo tras magnicidio de Uribe Turbay y condena a Uribe Vélez

El partido aún ve con estupor el asesinato de Miguel Uribe Turbay, baleado el pasado 7 de junio. Este miércoles, en la Catedral Primada de Colombia, se realizará la misa final en honor al senador y precandidato presidencial. El factor del condenado exmandatario también entra en la ecuación.

Leonardo Botero Fernández
13 de agosto de 2025 - 11:04 a. m.
Cámara ardiente de Miguel Uribe Turbay en el Salón Elíptico del Congreso.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La primera semana de agosto trajo consigo la mayor crisis que ha tenido el Centro Democrático desde su creación. No solo su máximo líder, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, fue condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria, sino que, cuando aún no se había superado ese golpe, llegó otro que desmoralizó aún más –al menos de momento– a las filas del uribismo. A la 1:56 a.m. de este lunes 11 de agosto, y después de 65 días hospitalizado, murió el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay.

Por Leonardo Botero Fernández

Egresado de la UPB. Con experiencia en El Colombiano y en Valora Analitik, cubriendo fuentes como judicial y economía. Interesado en entender el poder para contarlo desde todas sus aristas.@LeoBoteroF94lbotero@elespectador.com
Conoce más

Victor Llanos(61349)Hace 28 minutos
Mientras no entendamos y practiquemos que toda vida debe ser respetada, nos mantendremos en solo alaridos y lágrimas de hipocresía, los jóvenes más de seis mil debieron ser seres sagrados y no falsos positivos, los miles de las escombreras y hornos crematorios, los asesinatos y ojos sacados en protestas, Pizarro, Jaramillo, gaitán, galán, Gómez y Miles de anónimos, los niños y ancianos que mueren de hambre y ausencia de salud, es lo que somos, décadas de gobiernos adoradores del propio Satan
