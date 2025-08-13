Centro Democrático busca rumbo tras magnicidio de Uribe Turbay y condena a Uribe Vélez

Cámara ardiente de Miguel Uribe Turbay en el Salón Elíptico del Congreso. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La primera semana de agosto trajo consigo la mayor crisis que ha tenido el Centro Democrático desde su creación. No solo su máximo líder, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, fue condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria, sino que, cuando aún no se había superado ese golpe, llegó otro que desmoralizó aún más –al menos de momento– a las filas del uribismo. A la 1:56 a.m. de este lunes 11 de agosto, y después de 65 días hospitalizado, murió el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay.

Se trató de una noticia que, pese a...