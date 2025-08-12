No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
En imágenes: así fue el segundo día de la cámara ardiente de Miguel Uribe Turbay

Este martes se abrió el Salón Elíptico para la visita de ciudadanos en homenaje al senador y precandidato del Centro Democrático. El político de oposición falleció este 11 de agosto, tras estar dos meses y cuatro días en UCI por el atentado en su contra.

Redacción Política
12 de agosto de 2025 - 10:41 p. m.
El Congreso rindió homenaje al senador y precandidato Miguel Uribe Turbay tras su fallecimiento, este lunes 11 de agosto.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

