Miguel Uribe: este es el retrato del hombre que por 14 años navegó en la política

Miguel Uribe Turbay falleció este 11 de agosto tras permanecer 65 días en la Fundación Santa Fe tras un ataque sicarial perpetrado en Bogotá. Esta es la historia de un hombre que, y no sin polémicas, buscó dejar su propia huella más allá de la política.

Daniel Valero
11 de agosto de 2025 - 11:03 p. m.
Miguel Uribe Turbay falleció este 11 de agosto tras un ataque sicarial perpetrado en Bogotá el pasado 7 de junio.
Foto: El Espectador

Los últimos pasos de Miguel Uribe Turbay por algunas de las calles de Modelia, en el occidente de Bogotá, trazaron el fin de un recorrido político que comenzó en 2012 y que un sicario de 15 años interrumpió de tajo al propinarle tres disparos el pasado 7 de junio a quien oficiaba como senador y precandidato presidencial del Centro Democrático.

Tres de las ocho balas nueve milímetros que salieron de una pistola Glock que entró a Colombia en 2020 proveniente de Arizona, Estados Unidos, impactaron pasadas las 5:30 de la tarde de aquel...

@DanielValeroRhvalero@elespectador.com
