No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Política

En imágenes: así fue la vida política de Miguel Uribe Turbay antes del atentado

El senador y precandidato del Centro Democrático falleció este lunes 11 de agosto, dos meses y cuatro días después de ser víctima de un ataque sicarial en su contra en Bogotá. Antes de llegar al Congreso, fue concejal de la capital y fungió como secretario del Gobierno distrital.

Redacción Política
11 de agosto de 2025 - 06:03 p. m.
El 1 de febrero de 2012, Miguel Uribe Turbay inició funciones como concejal de Bogotá, corporación de la que luego sería presidente en 2014.
Foto: Archivo El Espectador

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

Vínculos relacionados

Alto turmequé: de pactos, presupuestos y bombas
Una norma que esquivó peleas entre Gobierno y Congreso genera deudas por $50 billones
Palacio ha invertido $12.000 millones para frenar cerca de 500 millones de ciberataques

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

AbiertoEE

Muerte de Miguel Uribe

Noticias de Miguel uribe

última hora de Miguel Uribe

Miguel Uribe

Atentado Miguel Uribe

AbiertoEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar