Petro habló sobre la Selección Colombia y el mundial: “cuentan con el amor de toda una nación”

A pocos meses de que empiece la cita mundialista que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá en 2026, el presidente Gustavo Petro usó uno de sus acostumbrados mensajes en redes para referirse a la Selección Colombia. El mensaje, difundido a través de su cuenta de X, surgió en medio del sorteo de grupos que ubicaron al equipo nacional en el grupo K.

En la publicación, el jefe de Estado puso de presente el ambiente de optimismo que rodea al plantel dirigido por Néstor Lorenzo.

El mandatario escribió: “Suerte a los muchachos de la selección de fútbol que participará en el mundial en Norte América (México, Canadá y Estados Unidos). Cuentan con la alegría, la verraquera y el amor de toda una Nación”.

Cabe destacar que próxima edición del mundial será la primera en la historia con 48 selecciones, un formato que amplía las posibilidades competitivas, en una contienda que antes solo contaba con 32 equipos. El torneo comenzará el 11 de junio y se extenderá hasta el 19 de julio del próximo año, fechas que ya marcan la agenda del deporte internacional.

Colombia integrará el Grupo K con rivales de alto perfil. Entre ellos figura Portugal, la selección de por Cristiano Ronaldo y considerada candidata permanente al título. El encuentro entre ambas escuadras se perfila como uno de los partidos estelares de la fase de grupos, un enfrentamiento sin antecedentes en un Mundial y que desde ya despierta atención por parte de los fanáticos colombianos.

El grupo también incluye a Uzbekistán, un adversario procedente de la Confederación Asiática con el que el elenco colombiano no ha tenido duelos oficiales. El tercer rival será definido en marzo, cuando se resuelva el repechaje intercontinental entre Jamaica, Congo y Nueva Caledonia.

Según la programación preliminar, Colombia tendría su debut el 17 de junio frente a Uzbekistán, continuaría el 23 de junio ante el ganador del repechaje y cerraría la fase de grupos el 27 de junio contra Portugal. Para el cuerpo técnico, este orden plantea la necesidad de un arranque sólido que permita llegar con margen al duelo contra los europeos.

La FIFA dará a conocer este sábado el calendario definitivo con sus respectivas sedes. Las ciudades que perfilan a Colombia como posible anfitriona de sus partidos son Houston, Atlanta o Miami, en Estados Unidos, así como Ciudad de México o Guadalajara, en territorio mexicano. Con ello, miles de hinchas ya empiezan a proyectar desplazamientos y logística para acompañar a la selección.

