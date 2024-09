“Presidentes progresistas deben hablar más”: Murillo en evento al que faltó Petro

El canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo. Foto: EFE - Lenin Nolly

El canciller Luis Gilberto Murillo asistió este martes en Nueva York a la conferencia ‘En defensa de la democracia, luchando contra el extremismo’, en representación del presidente Gustavo Petro. A la cumbre de mandatarios progresistas también asistieron líderes como Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Pedro Sánchez (España) y Justin Trudeau (Canadá). Aunque inicialmente estaba previsto que el jefe de Estado colombiano participara, según confirmó la agenda de Presidencia, finalmente no asistió.

Durante su tiempo en Nueva York, el presidente ha esquivado el tema de la crisis política que se desató en Venezuela luego de los comicios presidenciales de julio. Su postura cauta sobre esta situación se hizo evidente en su discurso de este martes ante la Asamblea General de Naciones Unidas, en el que habló de otros asuntos, como la guerra de Israel en Gaza y los riesgos del cambio climático.

Le recomendamos: Petro elevó su frustración en la ONU y llamó a una movilización global

Más tarde, en el foro, Murillo destacó los desafíos que enfrentan las democracias progresistas, especialmente en el sur global, señalando la necesidad de una mayor coordinación entre líderes y gobiernos para combatir la desinformación, la pobreza y la exclusión social.

“La democracia como la conocemos no es sostenible si no luchamos por ella, en particular cuando discutimos derechos humanos, paz y justicia. Debemos ser coherentes en cuanto a la toma de decisiones”, dijo el canciller, quien cuestionó, entre otros asuntos, la falta de representación de África y América Latina en el Consejo de Seguridad de la ONU.

El Ministro @LuisGMurillo aseveró que "el progresismo tiene que ser más potente en la crítica de algunos circuitos globales como el de migración, como el racismo estructural, como las secuelas del colonialismo". pic.twitter.com/oFkFsGVKNI — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) September 24, 2024

Murillo subrayó la importancia de una mayor coordinación global y regional entre los líderes progresistas. “Los de derecha están muy bien coordinados en plataformas políticas, están constantemente en diálogo”, afirmó, e hizo un llamado a los presidentes progresistas a aumentar la comunicación y cooperación. “Realmente no estamos hablando a los niveles que son necesarios”, añadió.

Mientras tanto, el Senado aprobó una proposición del senador del Centro Democrático Miguel Uribe en la que insta al gobierno de Gustavo Petro a reconocer como presidente de Venezuela a Edmundo González.

Le sugerimos: Así es la cirugía que el gobierno Petro le quiere hacer al sistema político

“El Senado reitera que el reconocimiento de los resultados legítimos no solo es una muestra de apoyo a la democracia en la región, sino también una acción coherente con los principios de la política exterior de Colombia, comprometida con la defensa de los derechos humanos y el Estado de Derecho”, se lee en el documento aprobado por la plenaria.

Aprobada proposición en el Senado de Colombia reconociendo como legítimo ganador de las elecciones de Venezuela a Edmundo González.



La democracia no se negocia. 🇻🇪🇨🇴 pic.twitter.com/L3xpf28SDI — Miguel Uribe (@MiguelUribeT) September 24, 2024

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.