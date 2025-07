“Es inaceptable”: excanciller Murillo rechazó comentarios de Petro hacia población afro

Luis Gilberto Murillo, excanciller, y el presidente Gustavo Petro. Foto: Archivo Particular

El excanciller Luis Gilberto Murillo criticó este jueves lo que calificó como una “racialización del discurso” político, en referencia a las recientes palabras del presidente Gustavo Petro en el encuentro de esta semana con su gabinete.

“Sorprende hoy en el país que se diga que un afrodescendiente no puede ser presidente. Sí podemos porque estamos listos. Que no se diga que ‘yo no acepto que un negro me diga tal y tal cosa’. Porque es racializar el discurso en Colombia y menos cuando eso se dice desde el presidente de la República. Es inaceptable”, dijo Murillo con tono electoral frente a un grupo de colombianos en Houston, Texas.

Un afrodescendiente SÍ PUEDE SER PRESIDENTE 🇨🇴 pic.twitter.com/7HdMzlr15S — Luis Gilberto Murillo (@LuisGMurillo) July 17, 2025

El pronunciamiento se dio luego de las declaraciones del presidente Petro durante el consejo de ministros de este martes, en el que habló de un desacuerdo con la vicepresidenta Francia Márquez sobre algunos nombramientos en el Ministerio de Igualdad. “La señora vicepresidenta me dice que se va y renuncia si yo pongo a Juan Carlos Florián y a la señora Amaranta Hank en el ministerio. Eso no es igualdad”, dijo el mandatario, quien también aseguró: “nadie que sea negro me va a decir que hay que excluir a un actor porno que creó el sindicato de trabajadores sexuales”.

Murillo, quien ha sonado como precandidato para los próximos comicios presidenciales, rechazó que el debate se conduzca por líneas raciales o ideológicas. “Nosotros tenemos que avanzar hacia esa nación incluyente. Que no se diga que es que los negros, indígenas o campesinos tienen que ser de izquierda, derecha, o de centro, porque esa no es la categoría colombiana. El alma colombiana no está en la división ideológica y política; está en el esfuerzo y en el trabajo, sean de la región que sean”, afirmó.

El episodio pone en evidencia la creciente distancia entre el presidente Petro y la vicepresidenta Márquez, que se ha hecho más notoria desde su salida del Ministerio de Igualdad a comienzos de este año. El nombramiento de Juan Carlos Florián como viceministro de Diversidades nunca llegó a oficializarse bajo el liderazgo de Márquez. De hecho, Florián fue posesionado solo hasta abril de este año por el actual ministro Carlos Rosero.

Y es que, en general, ha quedado en evidencia que, más allá de los roces, hay una distancia del proyecto político con la vicepresidenta. Las discusiones del Pacto Histórico sobre la estrategia electoral del próximo año no han contado con participación de Márquez.

