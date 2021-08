Murió exgobernador Guillermo González Mosquera

Este miércoles murió a sus 80 años Guillermo Alberto González Mosquera, uno de los políticos más poderosos de Popayán, su tierra natal. González nació en 1941 y se graduó como ingeniero civil. Durante su vida política tuvo varios cargos, algunos de ellos de elección popular: fue alcalde de Popayán, gobernador del Cauca, representante y senador de la República. También fue rector de la Universidad del Cauca (entre 1968 y 1971), embajador y ministro de Defensa.

Una de sus épocas más oscuras fue justamente cuando dirigió la cartera de la Defensa, durante el gobierno de Ernesto Samper. El expresidente lo nombró ministro el 3 de febrero de 1997 y en marzo González dejó el cargo. Duró apenas 42 días. Su caída, como se conoció ese momento, se produjo porque se conoció que González recibió un “narcocheque” de Pastor Perafán, conocido como “El Doctor”, “Don Pepe” o “Jacinto”.

“De un momento a otro, Pastor Perafán, se convirtió en un prestigioso empresario e ingresó con facilidad a los círculos de las más altas clases sociales, y empezó a verse en cocteles de sitios exclusivos que realizaba la sociedad política e industrial del país. Entre ellos, empezó a darse a conocer por su generosidad monetaria. Así lo concluye el DAS, en un estudio de inteligencia sobre dicho personaje a quien se le descubrió su derroche de dinero y vestuario (...)al buen estilo de los extintos narcotraficantes Pablo Escobar y José Gonzalo Rodríguez Gacha”, relató el 17 de marzo de 1997 El Espectador, semana en la que dimitió González Mosquera.

“No me tumbó Perafán”, fue la respuesta que dio González Mosquera ante la opinión pública. “Un análisis ponderado que me llevó al convencimiento de que se deben interponer siempre los intereses de la nación a los problemas personales, me llevó a la conclusión de que debía dimitir del Ministerio de Defensa”, expresó el entonces ministro saliente.

Luego de haber vivido este y más episodios en el mundo político, su familia confirmó que murió en las últimas horas. Los senadores Paloma Valencia y Luis Fernando Velasco, del Centro Democrático y el Partido Liberal, respectivamente, lamentaron su partida.

“Amó el campo, su tierra y su familia. Cuando el directorio Liberal del Cauca explotó, Guillermo Alberto fundó el PPL y lo acompañé como presidente de sus juventudes, era un placer caminar el Cauca en su Toyota escuchando sus historias. Murió Gonzalez, abrazo solidario a sus hijos”, escribió Velasco en su Twitter.

“Lamento mucho el triste fallecimiento del ex Ministro Guillermo Alberto González: Fue congresista, gobernador y gran líder del Departamento del Cauca. Un abrazo enorme a Juan Manuel, Kike, Natalia y Luisa y toda la familia y amigos”, trinó por su parte Valencia.