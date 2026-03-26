Alimentación escolar, ablación y vejez: los proyectos que vieron la luz verde en el Congreso

Debate en la plenaria del Senado para la aprobación del presupuesto del 2026, por COP 546,9 billones. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Dos semanas pasaron desde que el Congreso reanudó actividades luego de más de 100 días de receso y tal cual sucedió al finalizar el año pasado, la actividad legislativa y los debates han sido mínimo. A pesar de esta situación, en los pasillos del Capitolio de ha dado luz verde a cerca de una decena de proyectos que buscan ser ley antes del 20 de julio.

Tanto en las comisiones como en las plenarias los debates han girado en torno a la campaña presidencial y situaciones de orden nacional, aunque sí ha habido espacio para poner en consideración proyectos de diversos intereses.

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Por ejemplo, desde la Cámara de Representantes el paso se dio con miras a garantizar la seguridad y la transformación de los espacios para promover una alimentación libre de ultraprocesados y bebidas endulzadas en los entornos escolares.

El proyecto es liderado por Jaime Raúl Salamanca (Verde), quien desde la comisión Sexta logró una aprobación por unanimidad de esta iniciativa. Si bien este es tan solo el primer debate, el ambiente en la sala dejó una decisión de todos los sectores que para la plenaria buscarían aprobar el texto antes del próximo 20 de julio.

Este paso, además, fue celebrado por la organización FIAN, que lucha en favor de los derechos a la alimentación y que tras la aprobación del proyecto aseguraron que “con este proyecto de ley, abrimos una conversación nacional muy urgente sobre la política alimentaria escolar en Colombia, los derechos prioritarios de las niñas, niños y adolescentes, y las compras públicas a la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria para sacar los productos ultraprocesados de las escuelas de manera definitiva”.

Otra iniciativa clave que vio luz verde fue la que busca la prohibición de la mutilación genital femenina en Colombia. Su tercer debate se dio en la Comisión Primera del Senado y contó también con un amplio respaldo de sectores multipartidistas. El proyecto es impulsado por por las representantes Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso), Carolina Giraldo (Alianza Verde), Alexandra Vásquez (Pacto Histórico) y el representante Christian Garcés (Centro Democrático).

¡Lo logramos! Aprobamos en 3er debate nuestro proyecto para eliminar la mutilación genital femenina en Colombia.🇨🇴 Estamos a un solo debate de sacar a nuestro país de la lista de países que aún permiten esta violencia contra la vida y salud de las niñas. ¡Continuamos! pic.twitter.com/Fkm7MHrzQN — Jennifer Pedraza (@JenniferPedraz) March 25, 2026

Y es que este proyecto es de amplia trascendencia pues se trata de una práctica que no tiene beneficios para la salud y que genera consecuencias físicas y psicológicas de corto y largo plazo, como dolor crónico, infecciones, complicaciones en el parto y afectaciones en la salud mental. La Organización Mundial de la Salud señala sin ambigüedad que es una “violación de los derechos humanos de las mujeres y las niñas”.

Finalmente, en la plenaria del Senado se aprobó una iniciativa de Carlos Julio González (Cambio Radical) y Karina Espinosa (Liberal) que busca modificar los usos de las estampillas de adulto mayor y que integra a 4,3 millones de adultos de la tercera edad que sufrían de exclusión. Desde el congresista de Cambio Radical también se aprobó una iniciativa para la erradicación del cáncer cervical. Ese texto va apenas en su primer debate.

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