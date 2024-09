“No soy un perseguido por la justicia como sí lo fue él”: Name a Petro

Presidente del Congreso, Iván Name, y presidente Gustavo Petro. Foto: Archivo

El expresidente del Senado, Iván Name, respondió este martes a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien lo acusó el fin de semana pasado de engavetar sus propuestas de reforma. “Señor presidente, usted me hace un gran favor ante la justicia cuando aclara que yo nunca le ayudé ni le voy a ayudar con sus propuestas. Se las voy a ayudar a enterrar aquí porque no le convienen a Colombia”, expresó el senador de la Alianza Verde.

“Además, yo no soy un perseguido por la justicia como sí lo fue él por los crímenes que cometió en sus tiempos de subversión, que no es igual a la insurgencia”, añadió Name. El expresidente del Congreso aprovechó para añadir que la Corte Suprema de Justicia está investigando a funcionarios nombrados por Petro en en marco del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), un caso en el que el mismo Name ha sido salpicado.

Al senador verde se le ha señalado de presuntamente recibir dinero para ayudar a tramitar las reformas del gobierno mientras fue presidente del Congreso. Además, en mayo de este año, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa en su contra por presuntas irregularidades que se habrían presentado en las elecciones de marzo de 2022, en las cuales se eligió al actual Congreso.

Name concluyó su intervención ante la plenaria este martes, asegurando al primer mandatario que sus reformas no tendrán éxito en el Legislativo: “No pasarán las reformas absurdas que insistan en destruir lo que hemos construido”.

