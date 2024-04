Name señaló a Petro de querer meter “un artículo de reelección” en la constituyente

Presidente del Congreso, Iván Name, y presidente Gustavo Petro. Foto: Archivo

Los roces entre el presidente del Senado, Iván Name (Alianza Verde), y el mandatario Gustavo Petro continúan por cuenta de la propuesta que el jefe de Estado hizo en marzo sobre convocar una Asamblea Constituyente. Según Name, los comentarios de Petro sobre la oposición y una constituyente solo buscan una confrontación entre sectores.

En un foro del partido En Marcha, de Juan Fernando Cristo, en el que también estaban invitados el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco (quien no asistió), y el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, el senador se despachó contra el presidente por querer convocar una constituyente “para no cambiar nada”.

Sugerimos: “La filosofía de este Gobierno no es ponerle trabas a la población migrante”: Murillo

De acuerdo con él, lo que se quiere con esta propuesta es incluir “un artículo para otros efectos”, refiriéndose a la presunta reelección que estaría buscando el mandatario, por la cual sectores de la oposición ya lo han señalado: “métanlo de una vez a ver qué pasa en el Congreso”. Calificó como “cínico” e “irrespetuoso” que la intención de Petro fuera “armar una constituyente para terminar metiendo un artículo de la reelección”.

“Dizque constituyentes callejeras nacidas de cabildos y no sé de qué más inventos, que respetamos como escenarios, pero el escenario de una constituyente es una ley en el congreso, no un invento en una tienda o por una calle para terminar disuadiendo la vía de lo que debe ser por lo que no puede ser”, afirmó.

Le puede interesar: “34 años sin justicia ni verdad”: María José Pizarro conmemoró asesinato de su padre

Name cuestionó que se sigan haciendo propuestas como estas y no se permita el diálogo entre el Gobierno y sectores que no concuerdan con este en algunas cosas. Criticó que cada vez que había “disposición” por parte de la oposición para lograrlo, recibían “una nueva amenaza” del Ejecutivo.

“Tenemos una estructura agotada, fatigada que es la de hoy, agravada por un gobierno como este que, en vez de salir a ventilar y a facilitar, lo que ha venido es a agravar en la búsqueda casi de una confrontación que tenemos que evitar”, apuntó.

Lea también: Denuncian al presidente de la SAE por comentarios sobre las marchas

Hizo mención del “golpe blando” del que ha hablado Petro que, según Name, no tiene fundamento. Este jueves, el senador también habló sobre este tema en la IV Audiencia Pública sobre Regiones Autonómicas en Neiva, donde enfatizó en que este tipo de afirmaciones agravan “con una terminología inaceptable, inconveniente e irrespetuosa” la situación del país y solo son usadas por quienes creen que “las instituciones no funcionan”.

“Hablar de golpes es irrespetuoso, inconveniente e irresponsable para un país que como el nuestro tiene tantas dificultades”, apuntó.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; lduarte@elespectador.com; o lperalta@elespectador.com.