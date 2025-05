Líos judiciales sacuden el Congreso en vísperas de la votación de la consulta popular

Iván Name, expresidente del Senado; Andrés Calle, expresidente de la Cámara; Ciro Ramírez, exsenador del Centro Democrático. Foto: Archivo Particular

La captura de los expresidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle, por el escándalo del desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), sacudió no solo las plenarias del Congreso, en vísperas de la votación sobre la consulta popular impulsada por el gobierno de Gustavo Petro, sino también las comisiones segundas de Senado y Cámara, que tratan asuntos de política exterior y donde ambos legisladores tenían asiento. Pero las fuerzas no se están reconfigurando únicamente por cuenta de la decisión de la Corte...