“No vemos un gabinete dinámico”: nuevo dardo de Name a Petro

El presidente del Senado, Iván Name, habló este martes en rueda de prensa sobre los cambios en el gabinete de Gustavo Petro, a raíz de la noticia sobre la llegada de Laura Sarabia a la dirección del Dapre y el movimiento de Carlos Ramón González a otra entidad.

“Los cambios en el gabinete es una facultad discrecional del señor presidente y no vamos a interferir en ellas”, aseguró Name. Sin embargo, hizo un llamado a la revisión del gabinete ministerial del país, instando a darle mayor dinamismo y capacidad de ejecución. “Nosotros no vemos un gabinete dinámico ni ejecutor, de tal manera que ojalá que el presidente revise los miembros de su gabinete para que pueda dinamizar su trabajo”, dijo.

“Una de las cosas más valiosas de una sociedad y del ser humano es el tiempo. Los que apuesten al fracaso están apostando equivocadamente a la frustración de una época”, expresó el presidente del Congreso. “Y va pasando el tiempo y los presupuestos y la misionalidad institucional debe cumplirse”.

Además, en relación con su partido, la Alianza Verde, que se debate sobre si desligarse de la bancada de Gobierno para declararse en independencia, Name afirmó que, aunque su recomendación desde el principio fue la independencia, tendrá que aceptar las decisiones de la colectividad. Sobre Carlos Ramón González afirmó que “es uno de los exponentes más importantes de nuestro partido”. “Apreciábamos y respetábamos mucho su presencia en el gobierno. Esperemos si se va a mantener su presencia o no para que podamos evaluar cuál es el impacto dentro del ánimo del partido de continuar como partido de gobierno o buscar de pronto otras decisiones”, añadió.

Sobre el tránsito de las reformas del gobierno en el Legislativo, el presidente del Senado dijo que el proyecto de reforma pensional será anunciado este miércoles y se llevará a la plenaria el próximo martes. ”Nosotros consideramos conveniente una revisión a nuestro modelo pensional, pero hay que ver qué considera la plenaria, sobre cuáles deben ser sus características y a eso tenemos que darle la espera respetuosa y conveniente”, le dijo a los medios.

