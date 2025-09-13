Colombia potenció estrategia binacional para esquivar posible descertificación de EE. UU.

El embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, junto al comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, y el director de la Policía, general Carlos Triana, presentaron un balance de la última semana sobre sus gestiones en torno al proceso de certificación. EFE/ Lenin Nolly Foto: EFE - Lenin Nolly

Sobre el escritorio del magnate republicano Donald Trump están desde hace 48 horas los informes definitivos de las diversas agencias que monitorean y lideran en Estados Unidos la lucha contra el narcotráfico, los cuales son la base fundamental para la decisión que desde ese despacho se debe producir en torno a si se certifican o no las acciones antinarcóticos de Colombia.

Tanto en Washington como en Bogotá le confirmaron a El Espectador que esa documentación ya está en la Oficina Oval pendiente de ser revisada por el mandatario...