Política
Colombia potenció estrategia binacional para esquivar posible descertificación de EE. UU.

Durante la última semana se movieron altos funcionarios desde Bogotá hacia Washington con el fin de mostrar resultados en la lucha antinarcóticos. El gobierno del presidente Gustavo Petro quiere incidir en la decisión que está por tomar el republicano Donald Trump. El embajador Daniel García-Peña advirtió que el norteamericano “sigue siendo de lejos el mercado predilecto del narcotráfico”.

Daniel Valero
13 de septiembre de 2025 - 01:03 p. m.
El embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, junto al comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, y el director de la Policía, general Carlos Triana, presentaron un balance de la última semana sobre sus gestiones en torno al proceso de certificación. EFE/ Lenin Nolly
Foto: EFE - Lenin Nolly

Sobre el escritorio del magnate republicano Donald Trump están desde hace 48 horas los informes definitivos de las diversas agencias que monitorean y lideran en Estados Unidos la lucha contra el narcotráfico, los cuales son la base fundamental para la decisión que desde ese despacho se debe producir en torno a si se certifican o no las acciones antinarcóticos de Colombia.

Tanto en Washington como en Bogotá le confirmaron a El Espectador que esa documentación ya está en la Oficina Oval pendiente de ser revisada por el mandatario...

@DanielValeroRhvalero@elespectador.com
conrado urrego(xybxp)Hace 24 minutos
Personajes de alto nivel.Así es,no personajillos de medio pelo que se autonombran representantes.
Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)Hace 47 minutos
En lógica razonable es inviable que descertifiquen a Colombia. Este gobierno está desmontando las mafias elitistas y a las bandas terroristas. Por eso algunos atentados en reacción a los golpes certeros del gobierno
Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)Hace 52 minutos
Tema grotezco pero no veo razón para que descertifiquen a Colombia que es lo que quiere algún sector de la oposición. Un total cinismo seria, ponemos los muertos y nos dan garrote.
Margarita Osuna de Amador(89855)Hace 52 minutos
Territorios completos en manos del narcotráfico y abandonados por el Estado que está más preocupado de la sucia campaña para mantenerse en el poder con todos sus corruptos. Eso es lo que hay que mostrar? Los cultivos disparados los asesinatos de líderes sociales en esas.zonas disparados.... A ver. No podemos cambiar la realidad con un discurso
DONALDO MENDOZA M.(67774)Hace 1 hora
La histórica desigual pelea: USA vs. Colombia. Aquí los productores y los muertos, y allá los empresarios y los consumidores (los primeros, tranquilos en su opíparo negocio, y los segundos enfermos desechables).
