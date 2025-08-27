No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Política
Petro le da guiño a Maduro mientras Washington le muestra los dientes a Venezuela

Luego del despliegue militar que ha hecho Estados Unidos en aguas del mar Caribe para presionar al régimen de Nicolás Maduro, que acusa del liderar el Cartel de los Soles, el presidente Gustavo Petro negó la existencia de esa organización narcotraficante y respaldó a Caracas.

Redacción Política
27 de agosto de 2025 - 02:03 a. m.
El presidente Gustavo Petro (centro) ha respaldado a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro (izq.), en medio del despliegue naval ordenado por el mandatario de EE. UU., Donald Trump (der.).
Foto: Agencia EFE

En dos frentes está desplegando el gobierno del presidente Gustavo Petro una estrategia diplomática con la que se juega la relación con su principal socio Estados Unidos. En ella, no solo está incluida la sombra de una descertificación en materia de lucha contra las drogas, sino también la relación bilateral con Venezuela.

La tensión ha aumentado en la última semana con el despliegue del poderío naval norteamericano ordenado por el mandatario estadounidense, Donald Trump, que en el pasado no ha dudado en tomar decisiones contundentes contra...

Por Redacción Política

