Política
Así han sido relaciones y tensiones entre Colombia y Venezuela en los últimos 27 años

La llegada del presidente Gustavo Petro a la Casa de Nariño marcó un cambio en un diálogo que venía degradándose por las constantes pullas de lado y lado. Entre oposición férrea y conversaciones llenas de tensión, con Estados Unidos y el conflicto armado de por medio, estos son los momentos claves que han marcado la interlocución binacional.

María José Barrios Figueroa
03 de enero de 2026 - 09:02 p. m.
Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro han sido presidentes desde la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela y la de su sucesor, Nicolás Maduro.
En el momento en que Hugo Chávez asumió el poder en 1999 tras un fallido golpe de Estado que lo había llevado a prisión en 1992, en Colombia Andrés Pastrana llevaba menos de un año en la Casa de Nariño y en curso andaban las negociaciones con las hoy extintas Farc-EP. Desde ahí ha habido unas relaciones altisonantes en lo que derivó en un régimen dictatorial en Venezuela, con enfoques variados de los cinco presidentes que ha tenido el Ejecutivo colombiano para los acercamientos con el Palacio de Miraflores.

A todo ese historial lo tocan los...

Periodista interesada en temas internacionales, de conflicto, paz, memoria y género.@mariabarriosfmbarrios@elespectador.com
