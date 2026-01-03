Así han sido relaciones y tensiones entre Colombia y Venezuela en los últimos 27 años

Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro han sido presidentes desde la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela y la de su sucesor, Nicolás Maduro. Foto: Archivo Particular

En el momento en que Hugo Chávez asumió el poder en 1999 tras un fallido golpe de Estado que lo había llevado a prisión en 1992, en Colombia Andrés Pastrana llevaba menos de un año en la Casa de Nariño y en curso andaban las negociaciones con las hoy extintas Farc-EP. Desde ahí ha habido unas relaciones altisonantes en lo que derivó en un régimen dictatorial en Venezuela, con enfoques variados de los cinco presidentes que ha tenido el Ejecutivo colombiano para los acercamientos con el Palacio de Miraflores.

A todo ese historial lo tocan los...