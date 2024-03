“Fiscalía no encontró nada que me vincule a esa empresa de seguridad”: Nicolás Petro

Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro.

El hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, se refirió al informe que emitió Noticias Caracol en el que se le vinculó con una empresa de seguridad que estaría presuntamente vinculada con el Clan Vega Daza. De acuerdo con el medio de comunicación, esta empresa aparecería señalada en el expediente que tiene Petro en la Fiscalía.

Noticias Caracol estableció que cuatro integrantes del clan Vega Daza integraron la empresa de seguridad Lost Prevention, que ha prestado servicios en Barranquilla, Riohacha y Urabá. Estas personas habrían tenido bajo su responsabilidad armas de la organización.

Lost Prevention estaría mencionada en el escándalo por los dineros irregulares que habría recibido Nicolás Petro, según le dijo al medio una fuente de Fiscalía. El ingreso de este dinero se habría pactado bajo la condición de luego otorgarle contratos a la empresa.

Sobre esto, Nicolás Petro indicó: “La Fiscalía no tiene ni un documento que me vinculen a esa empresa de seguridad, tanto así que la entidad hizo interrogatorios e intervino líneas telefónicas de personas vinculadas a esa empresa de seguridad y no encontró absolutamente nada que me vincule a ella”.

Por lo pronto, avanza la investigación contra Nicolás Petro en Fiscalía y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que ha estado reuniendo información y material probatorio en Barranquilla del ingreso de dinero a la campaña presidencial de Gustavo Petro que no fue reportado debidamente.

