“No es cierto que haya desaparecido o abandonado el país”: Nicolás Petro

De gorra y camisa blanca apareció este martes Nicolás Petro en la Asamblea del Atlántico. Foto: Captura de video Asamblea del Atlático

Por primera vez desde que está en el ojo del huracán, Nicolás Petro Burgos apareció este martes ocupando su silla en la Asamblea del Atlántico. Tras dos semanas de que le estallara el escándalo por las declaraciones en las que su expareja Day Vásquez lo acusó de recibir dineros del exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra (conocido como El hombre Marlboro) y el empresario Alfonso el turco Hilsaca en medio de la pasada campaña presidencial en la que su padre era candidato, el hijo del primer mandatario apareció en esa corporación para defenderse de las acusaciones.

“Ante las especulaciones y mentiras que se han lanzado en mi contra en los últimos días, me permito aclarar que no es cierto que tenga como propiedad un penthouse de $2.500 millones, tampoco es cierto que pague cifras elevadas de arriendo; tampoco es cierto que haya desaparecido o que haya abandonado el país refugiándome en México o en Estados Unidos, como han asegurado en los últimos días”, leyó el diputado desde su asiento en la asamblea, en una inusual sesión abarrotada de medios de comunicación.

Y reiteró: “Nunca he estado desaparecido, he estado en mi lugar de residencia todo el tiempo”. Sobre los señalamientos según los cuales las autoridades no han podido notificarlo de las investigaciones en su contra, aseguró: “Les refiero que hay términos legales”.

En el comunicado que leyó desde la asamblea este martes, también sostuvo que su extracto bancario, que según él fue divulgado “violando” su derecho a la intimidad, está justificado en pagos de nómina, cesantías, vacaciones y otros derechos que tiene como diputado del Atlántico.

Pero, además, en ese corto pronunciamiento, Petro Burgos le pidió explícitamente a la Fiscalía y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) “garantizar y reforzar la seguridad de mi expareja sentimental, Day Vásquez”. Allí mismo, pidió que las denuncias que ella ha venido haciendo en sus redes sociales sobre su situación de seguridad “se hagan con nombre propio”, para que no quede “manto de duda” sobre los responsables de esos hechos de intimidación.

Nicolás Petro aseguró que durante estos últimos días ha vivido un “linchamiento social y mediático sin precedentes” y que ha sido “lapidado, culpado, incriminado y desprestigiado en titulares de prensa”, que según él han vulnerado su presunción de inocencia.

Los hechos a los que se refirió este martes el diputado tienen origen en la entrevista que su expareja Day Vásquez concedió a la revista Semana en la que afirmó ser testigo de dineros que habría recibido Nicolás Petro de Samuel Santander Lopesierra y de Alfonso el turco Hilsaca. Según ella, del primero habría recibido $600 millones y del segundo, $400. Los dineros se habrían entregado con el propósito de que llegaran a la campaña de Gustavo Petro a la presidencia, pero su hijo se habría quedado con esos dineros, según Vásquez.