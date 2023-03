Nicolás Petro niega haber recibido dineros relacionados con la “paz total”

Nicolás Petro negó haber recibido dineros por sobornos para ayudar a ingresar a la "paz total". Foto: Prensa Nicolás Petro

En la tarde de este jueves se conoció un comunicado desde Casa de Nariño en el que el presidente Gustavo Petro le pedía a la Fiscalía que investigara los rumores de la posible recepción de sobornos por parte de su hijo Nicolás Petro y de su hermano, Juan Fernando Petro, para favorecer a narcotraficantes para ingresar a la “paz total”.

Horas después del comunicado, se conoció una entrevista en la que la expareja sentimental del diputado Nicolás Petro denunciaba que este habría recibido cifras millonarias de Santander López Sierra, conocido como el hombre Marlboro, y de Alfonso “el Turco” Hilsaca. Dichos dineros habrían sido entregados al diputado para que los hiciera llegar a la campaña de Gustavo Petro, pero el hijo del presidente se los habría quedado.

Frente a estos dos hechos, el también diputado por Atlántico e hijo del presidente se manifestó en un breve comunicado. “Al respecto del comunicado divulgado por mi padre, Gustavo Petro Urrego, presidente de la República, me permito reiterar su solicitud ante la Fiscalía General de la Nación para adelantar una investigación profunda y eficaz con los temas relacionados en dicho comunicado y aclarar cualquier rumor dañino y sin fundamento contra mí persona”, expresó Petro hijo.

Además de pedir las investigaciones por parte de la Fiscalía, este negó que hubiere estado vinculado con la “paz total” y que por este tema se haya reunido o recibido “ningún tipo de favor político, personal o económico de ningún personaje cuestionable”.

Luego, hizo mención directa lo denunciado por su expareja sentimental. Este negó algún tipo de relación con Santander López o con el “Turco Hilsaca” y aseguró que “no he tenido tratos, ni he recibido ningún tipo de apoyo ni directa, ni indirectamente”. A renglón seguido, Nicolás Petro anunció acciones legales y jurídicas para esclarecer los hechos.

“Asimismo, me pongo en disposición de la Fiscalía General de la Nación en lo que requiera para fines de ratificar mi inocencia frente a estas vinculaciones que no se trata más que de ataques políticos y personales que buscan destruir no solo el trabajo político que se vengo adelantando en el departamento del Atlántico, sino destruirme como persona”, concluyó Nicolás Petro.