“No cumple los requisitos”: sindicato de la Cancillería cuestionó cargo de Benedetti

A las críticas de sectores políticos por el nombramiento de Armando Benedetti como embajador ante la FAO se suman las de los funcionarios de la Cancillería agremiados en el sindicato UNIDIPLO. A través de un comunicado, manifestaron sus preocupaciones por dicha designación y le pidieron al Gobierno “priorizar el mérito” en los cargos de política exterior.

Según el sindicato, Benedetti no cumple con los requisitos totales para ser embajador, entre estos la acreditación del dominio de un segundo idioma. Además, señala el comunicado, no hace parte de la carrera diplomática y no ingresó por concurso público, por lo cual no ha tenido que demostrar su proceso de especialización.

Por otra parte, aseguran que su desempeño como embajador en Venezuela es cuestionable porque no demostró las “capacidades suficientes” e incurrió en presuntas faltas, como la ausencia injustificada en la sede diplomática. A esto se suman los cuestionamientos sobre la pertinencia de reabrir la embajada en la FAO, que desde hace 24 años se encargó a la Embajada de Colombia en Italia.

“Esta es una figura comúnmente utilizada para evitar la duplicación de recursos financieros y humanos. Justamente, la mayoría de los países del mundo –incluyendo Estados latinoamericanos como Chile, Ecuador y Perú– acreditan al embajador ante el Gobierno italiano como representante ante la FAO, como ha sido el caso de Colombia desde 1999″, dijo Unidiplo.

Por otra parte, el sindicato advirtió que las gestiones ante ese organismo son técnicas, lo que preocupa si se tiene en cuenta que Benedetti no es experto en esos temas. Por último, insisten en que la nueva embajada iría en contravía del plan de austeridad del Gobierno, por lo que pidieron explicaciones de los argumentos que avalan la decisión Así mismo, enviaron al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) todos sus argumentos contra la designación de Benedetti.

Fuentes que trabajaron hace varios años en esa embajada le dijeron a este diario que aunque es una oficina importante, Colombia no tiene la capacidad institucional para atender los compromisos, que incluyen el contrato de funcionarios especializados en asuntos de alimentación. “Desde Colombia no se enviaron nunca ni se están enviando a los expertos”, añadió haciendo referencia a la supuesta falta de experiencia de Benedetti en esta materia.

Otro alto funcionario del servicio diplomático afirmó que hubiera sido mejor utilizar ese presupuesto para la apertura de embajadas en otras naciones en las que Colombia no tiene representación: “Lo importante sería empezar a cubrir geográficamente, es decir, abrir embajadas en países de continentes como África o Asia”.

La embajada ante la FAO hace parte de un paquete de nueve que el Gobierno creó o reactivó con un decreto firmado en 2023, el cual ya generó numerosas críticas de sectores políticos y puso sobre la mesa la discusión sobre el uso que el gobierno de Gustavo Petro le ha dado a los puestos del servicio diplomático.

