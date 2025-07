“No dudaron un segundo en calificarme de traidora”: Márquez sobre audios de Leyva

Soy Porque Somos, el movimiento político de Francia Márquez rechaza la mención de la vicepresidenta en pleito con Leyva. Foto: Archivo Particular

La vicepresidenta Francia Márquez se pronunció luego de que el excanciller Álvaro Leyva indicara en entrevista con la revista Semana que nunca invitó a la exministra de la Igualdad a un plan para sacar al presidente Gustavo Petro del poder.

“Yo no he hablado nunca con ella sobre eso, sino que mencioné a Francia Márquez, quien ha sido objeto de maltrato, por negra. Ella tiene el derecho de suceder al presidente si el mandatario se va en algún momento. Quedaríamos en unas manos estupendas”, sostuvo Leyva, quien a su vez dijo que no es un golpista y que quien cometió delitos fue la persona que grabó su conversación, revelada por El País América.

Francia Márquez reaccionó a la entrevista y escribió un mensaje a través de su cuenta de X, en el que lamentó que incluso personas del progresismo hayan desconfiado de ella tras ser mencionada en los audios.

“Se los dije antes y lo repito ahora, no existe la posibilidad de que me preste para conspiraciones que atenten contra nuestra democracia. Ahora, quien sin mi consentimiento usó mi nombre, deja claro por qué lo hizo a pesar del daño causado”, escribió la vicepresidenta.

Igualmente, Márquez mencionó que este episodio, que incluso fue denunciado por Petro y que llegó a la Fiscalía General por petición propia, sirvió para que diversos sectores y personas sacaran réditos políticos.

“No cabe duda de que este episodio les sirvió a quienes les molesta mi presencia en un cargo que democráticamente ganamos para dañar mi nombre. Incluso algunos que se llaman progresistas no dudaron un segundo en calificarme de traidora y todo por ese racismo solapado que a muchos les avergüenza reconocer”, expuso.

Aunque Leyva desmintió tanto la participación de Márquez, como el supuesto golpe de Estado, el distanciamiento entre la vicepresidenta y el mandatario es inamovible. De hecho, Petro conoció con anterioridad los audios de Leyva y le pidió a Márquez salir públicamente a desmarcarse y denunciar el plan para tumbarlo del poder, pero ella se rehusó.

