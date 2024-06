“No encontrará eco”: advertencia de Santos a Petro por polémica con acuerdo de paz y ONU

El expresidente de Colombia y Nobel de Paz, Juan Manuel Santos. Foto: EFE - AILEN DIAZ

Este martes el expresidente Juan Manuel Santos habló sobre la controvertida interpretación del Acuerdo de Paz firmado con las FARC que ha sido utilizada para argumentar que el presidente Gustavo Petro está facultado y obligado a convocar una asamblea constituyente.

El exprimer mandatario se refirió a las palabras del excanciller Álvaro Leyva, quien basó su argumento en un párrafo de la introducción del acuerdo, que menciona la necesidad de un gran acuerdo político nacional para definir reformas y ajustes institucionales. Sin embargo, según Santos, dicho párrafo no faculta ni obliga al presidente para convocar una constituyente.

En la entrevista con el periodista Daniel Coronell, Santos aclaró que el propósito de su carta a la ONU es desmentir esta interpretación y poner fin a una discusión que considera desgastante y sin fundamento. “El acuerdo firmado no menciona ni mucho menos exige una asamblea constituyente”, subrayó Santos. Además, indicó que el acuerdo debe ser implementado a través de los mecanismos establecidos por la Constitución, no por vías extraconstitucionales.

“Llevamos dos años y como lo dijo el propio Rodrigo Londoño, parecería que este gobierno está menos interesado en el acuerdo. Ha hecho menos en dos años de lo que hizo el gobierno pasado. Por eso mi llamado es a que se implemente el proceso de paz y para implementarlo no se requiere constituyente. No se requiere ni siquiera muchas leyes, se requiere voluntad política y se requiere capacidad de gestión”, aseveró el expresidente.

Santos criticó que el presidente Petro haya acogido la teoría de Leyva y esté considerando llevar el asunto al Consejo de Seguridad de la ONU. Aseguró que no encontrará eco en esa instancia internacional y que, por el contrario, solo dejará al país en una mala posición.

En respuesta a la declaración del presidente Petro, quien sugirió que algunos expresidentes están promoviendo un golpe de Estado al oponerse a su interpretación del acuerdo, Santos expresó sorpresa y negó categóricamente tal acusación. “¿Cómo así que decir que las Fuerzas Armadas de Colombia tienen que cumplir con su obligación de respetar y defender la Constitución puede ser considerado como un intento de golpe de Estado? Eso no me cabe en la cabeza. No sé por qué el presidente Petro dice esas cosas.”, afirmó Santos.

Santos hizo un llamado al presidente Petro y a su equipo para que se concentren en resolver los problemas urgentes del país, como la organización de la COP16, y dejen de lado discusiones que no conducen a nada. “Ojalá reflexionen, que le pongan punto final a esta discusión que no tiene sentido y que se dediquen a gobernar y a arreglar los problemas crecientes que está sufriendo la población colombiana”, concluyó el Nobel de Paz.

