“No es irnos a la calle”: Prada aclaró su comentario sobre apoyo popular

El ministro del interior, Alfonso Prada (buzo negro), recibió varios reproches por decir que el Gobierno necesita “apoyo popular para poder hacer lo que queremos hacer", en referencia a la aprobación de la reforma tributaria. Foto: Cortesía Mininterior

Como parte de los primeros pasos en la consolidación de la “paz total” que propone el Gobierno, esta semana el ministro del Interior, Alfonso Prada, ha estado en el departamento Cauca para acordar la implementación de mesas de trabajo que puedan aportar a ese proyecto de poner fin a todos los conflictos armados que tiene el país. Este jueves, Prada se reunió con delegados del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) en la Universidad Autónoma Indígena Intercultural de Popayán, donde tuvo que salir a aclarar su controvertida declaración respecto a la aprobación de la reforma tributaria.

El miércoles, en medio de un diálogo con la comunidad, Alfonso Prada reconoció que la reforma tributaria no tendrá un camino fácil en el Congreso, debido a las dudas que han planteado sectores económicos y que han encontrado eco en algunos parlamentarios, incluso de la coalición de Gobierno. “Claro que tenemos opositores a la reforma tributaria, pero vamos con toda a aprobarla en el Congreso”, mencionó Prada, quien incluso pidió recurrir a “la movilización popular para decirle al Congreso que necesitamos plata para salir de esta”.

Desde la oposición, y en general entre quienes se han opuesto a la reforma tributaria, tomaron las declaraciones del ministro como una provocación e incluso un estímulo a nuevas marchas, como las que curiosamente lograron tumbar la reforma tributaria que propuso hace un año el Ministerio de Hacienda, en cabeza del exministro Alberto Carrasquilla.

Así las cosas, durante el encuentro con el CRIC, Prada se refirió de nuevo a esa declaración y explicó que “la movilización popular no es irnos a la calle, no es presionar a nadie”. Según dijo, hizo referencia a la movilización popular que se da en los territorios y en los encuentros planteados para avanzar en temas de paz. “La movilización de la expresión democrática que legítima un gobierno. Si en algo ha fallado la institucionalidad colombiana en perder el respeto y la consideración de la comunidad por no comunicar, por no asistir a los escenarios o por defender intereses diferentes al interés general”, añadió.

El ministro también dijo que el gran objetivo del Gobierno que encabezan Gustavo Petro y Francia Márquez es liderar y asistir ese tipo de escenarios para deliberar con las comunidades sobre las prioridades, en este caso puntual, de la inversión pública. “Esa es la movilización popular. No es nada diferente a invocar el sentimiento de apoyo democrático al gobierno alternativo y de cambio que representa Gustavo Petro. Por eso aquí estamos en una movilización popular como se siente y a eso nos referíamos el día de ayer, para que no haya duda sobre lo que estamos haciendo”, aclaró.

Respecto al tema que los congregó en la Universidad Autónoma, el funcionario dijo que se están logrando condiciones para desarrollar “un diálogo social” en el que tengan cabida organizaciones campesinas, afrocolombianas, indígenas, así como empresarios y demás actores interesados en planificar “una visión conjunta del territorio”, que el Gobierno espera incluir en el Plan Nacional de Desarrollo que se está formulando.

“A través del diálogo social también queremos rechazar a los violentos. Queremos rechazar los actos que amenazan a las comunidades, a los líderes y a las lideresas sociales y por eso nuestra presencia en el Cauca como Gobierno es de mediación de facilitadores de convocantes al diálogo contra la violencia y por la ‘paz total’”, dijo también Prada.

Como avances en la consolidación del concepto de “paz total”, el ministro mencionó la instalación de un “Puesto de Mando Unificado por la vida”, la apertura de un diálogo humanitario con los distintos sectores sociales y la implementación de 29 medidas, en especial el cumplimiento de las alertas tempranas, para cuidar a la comunidad y evitar cualquier agresión en los territorios más golpeados por la violencia.