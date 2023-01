“No es posible vivir más allí”: Petro presentó plan de reubicación en Rosas, Cauca

Visita del presidente Gustavo Petro al municipio de Rosas, Cauca. Foto: SIG

Como ya es habitual, el presidente Gustavo Petro llegó un par de horas después al recorrido que se tenía previsto para la tarde de este jueves en el municipio de Rosas, Cauca, sacudido por los deslizamientos de estos días. “Las mismas inclemencias del tiempo impidieron que el avión aterrizara en Popayán”, dijo el mandatario al justificar su tardanza al lugar, en el que informó que el martes de la próxima tendrán el informe elaborado por geólogos sobre las causas de los derrumbes que dejaron más de 700 personas afectadas.

La primera hipótesis que se teje sobre las causas de la avalancha, que les quitó todo a los habitantes de siete veredas, es el alto volumen de lluvias y la acumulación de agua que esto generó. La otra, que en alguna placa tectónica se haya presentado movimiento, que sería mucho más grave porque es una parte de tierra que recorre parte del occidente del país y puede causar otros desastres.

Por ahora, mientras se conocen los resultados del informe, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) avanza en el censo y lo único claro, según dijo el presidente Petro, es que “no es posible vivir más allí, los niveles (de agua) son muy altos y si no pasa nada ahora, pasará mañana o dentro de un tiempo”. De tal manera que no hay otra forma que avanzar en la reubicación de los campesinos afectados que no solamente vivían allí, sino que tenían “su forma de sobrevivir, su producción y su sustento”, reconoció el jefe de Estado.

Este desastre nos permitirá realizar la obra más grande que haya recibido el sur de Colombia en su historia y la mejor para integrarnos con Suramerica. La doble Calzada Popayán/Ipiales. pic.twitter.com/VGYgZ40ngn — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 12, 2023

El paso a seguir es, aplicando una la ley de 2012 cuando Colombia vivió otra la invernal, darle facultades a la UNGRD para que en menos de 15 días compre una hacienda en la que se reubicarán a los afectados y ahí “se reunirán ustedes para las medidas que haya que tomar”, añadió Petro, quien señaló que de esta forma se estrenará ese mecanismo, que se creó cuando hubo una inundación de casi todo el país, y recalcó que el de ahora “es más fuerte que el de aquel entonces” y posiblemente se extienda hasta junio.

Si no se aplica dicha ley, destacó el mandatario, “ocurre lo que viene ocurriendo en estos años: la gente queda en los albergues, pasan los meses, no hay solución y vienen más problemas”, y agregó que se dará el primer paso que es la tierra donde esperar construir a futuro una escuela y un mercado para vender los productos que cultivan.