“No es un tema de gallitos peleando”: Petro a Vargas Lleras por Constituyente

El presidente Gustavo Petro y Germán Vargas Lleras siguen chocando por propuesta de Asamblea Nacional Constituyente. Foto: Archivo

Desde Tierralta, en Córdoba, donde continúa la agenda de “Gobierno con el Pueblo” en el sur del Caribe, el presidente Gustavo Petro volvió a hablar de su propuesta de Asamblea Nacional Constituyente. En esta oportunidad hizo una nueva referencia a las críticas que ha hecho al respecto Germán Vergas Lleras, líder del partido Cambio Radical.

Como en varios escenarios el exvicepresidente ha dicho que está dispuesto a aceptar la idea de una Constituyente para “medir fuerzas” y derrotar al Gobierno en las urnas, el mandatario le respondió que no se trata de una puja entre líderes políticos, sino una “iniciativa del pueblo”, por lo que descartó ese escenario.

Este miércoles, el jefe de Estado aseguró que no aceptará ese reto porque su apuesta es distinta. “Vargas Lleras dice después, no, pero es para sacar a Petro. Yo creo que no es un tema de gallitos peleando (...) no aceptamos el reto, porque lo que nosotros le proponemos al pueblo es justicia social ya y hagamos el acuerdo nacional”, aseguró.

“Venga y medimos fuerzas dicen por ahí, no, el proceso constituyente no es entre los dirigentes políticos del país, antes que nada es darle el poder a la población, Vargas Lleras se equivoca, es la ciudadanía diversa adquiriendo poder”, le respondió el presidente, Gustavo Petro,… pic.twitter.com/9BhqrYmm9n — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) March 19, 2024

También en medio de su intervención sobre la reforma agraria en Córdoba dijo que “Vargas Lleras, en lugar de reconstruir la historia de su familia en la lucha agraria, la Revolución en Marcha que desató López Pumarejo, entonces se lleva a los hijos de Galán y de Lara hacia la derecha, olvidándose que ellos eran la izquierda liberal de Colombia y que deberían estar aquí con nosotros ayudando a transformar este país”.

Este martes, también desde Córdoba, el mandatario ya había dicho que la Asamblea Nacional Constituyente no es entre los “dirigentes tradicionales”, sino para darle el poder a la población. “Los que han tenido el poder de decisión, hombre de poder, han tomado las decisiones (...) la Constituyente es para que el pueblo tome las decisiones que no se han tomado en estos 33 años de la Constitución”, agregó el presidente.

Vargas Lleras, entre tanto, insiste en que el presidente Petro está “amenazando” al Congreso con una Constituyente como escenario para aprobar las llamadas reformas sociales. Por ahora, tanto la reforma pensional, como la de salud, siguen estancadas en el Senado. Ambas volverán a ser discutidas después de semana santa, en medio de una presión creciente de la oposición para archivarlas.

