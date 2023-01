“No es una licencia para delinquir”: Prada explica condiciones del cese al fuego

El ministro Alfonso Prada dijo que el Gobierno expedirán seis decretos para este fin. Foto: Presidencia

“Esta no es una licencia para secuestrar ni delinquir. Todo el que lo haga tendrá intervención de la autoridad colombiana”. Con esas palabras, el ministro del Interior, Alfonso Prada, explicó las condiciones bajo las cuales se llevará a cabo el cese al fuego bilateral, anunciado por el presidente Gustavo Petro en la noche del 31 de diciembre.

El jefe de la cartera política manifestó que la tregua en términos de ofensiva militar entre la Fuerza Pública y cinco organizaciones ilegales (guerrilla del Eln, las disidencias de las Farc de la Segunda Marquetalia, y el Estado Mayor Central, el Clan del Golfo o Agc y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada), se da gracias a declaraciones de cese al fuego unilateral por parte de los grupos, o por la voluntad expresa de hacer parte de diálogos por la paz, conversaciones directas con la Oficina del Alto Comisionado de Paz.

En entrevista con Caracol Radio, Prada destacó que quizá el elemento principal para que el cese al fuego culmine de forma exitosa es que efectivamente se cumpla con la promesa de no violentar a la población civil. “Que no haya expresiones ofensivas contra la gente y contra nuestras fuerzas armadas. Tiene que haber actitud humanitaria y de respeto”, señaló.

Agregó que la efectivad del cese al fuego también dependerá de cómo se den las situaciones de enfrentamientos entre los diferentes actores armados, hechos que han ocurrido en Arauca y Cauca, entre otros departamentos.

En ese sentido, dejó claro que entre las condiciones para esta etapa de búsqueda de paz, la Fuerza Pública no pierde facultades constitucionales. Por ello es que enfatizó en que el cese al fuego no es una licencia para delinquir, ni extorsionar y tampoco para narcotraficar: “Las fuerzas armadas colombianas mantienen la totalidad de sus funciones, aquí no hay zonas vedadas. De esa manera, si por un río hay un cargamento de droga, ahí habrá interceptación y presencia de las fuerzas armadas y de la Policía”.

A la emisora dijo que si se comprobara que alguno de estos cinco grupos armados cometió una masacre o cualquier expresión de violencia en el marco de esta tregua, “pues estaríamos en aprietos en el cese al fuego”.

No obstante, resaltó que justamente para estar al pendiente de si los actores ilegales cumplen o no con su palabra es que existirá una comisión de verificación. Contará con la participación de la Fuerza Pública, de organizaciones internacionales como la ONU y la OEA, de representantes de los grupos al margen de la ley, y tendrá un factor novedoso: la participación de las organizaciones sociales del territorio.

“La verificación es el gran tema. Usted recuerda que el antecedente que tenemos es en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos con el ELN. El cese al fuego duró 101 días y se levantó porque las condiciones de verificación eran supremamente complejas. Hemos aprendido de eso. Por eso aquí, el cese al fuego tendrá una comisión de verificación y monitoreo, en la que participan ya no solamente organizaciones internacionales, sino que debe estar vinculado el ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, naturalmente con las organizaciones con las que estamos declarando el cese”, indicó.

“Afros, campesinos, indígenas, son un componente que no dejarán mentir sobre cuál es la situación real de esas organizaciones armadas. La verificación se vuelve un instrumento demasiado poderoso en estos momentos”, añadió el ministro Alfonso Prada.

Finalmente, el alto funcionario contó que el Gobierno sacará seis decretos para llevar a cabo el cese al fuego con cada uno de los grupos armados, y uno general para una comisión de alto nivel, todo amparado bajo la ley de orden público que sacó el Congreso en 2022.

