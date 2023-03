“No escarbe la historia familiar porque sale mal librado”: familia Burgos a Petro

Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, se enfrenta a un escándalo por presuntamente haber recibido dinero de narcotraficantes para la campaña presidencial de su padre. Esos hechos han generado múltiples efectos en las últimas semanas, no solo en la actividad política del diputado y en la puja por la Gobernación del Atlántico; también en la Casa de Nariño.

Ante varios cuestionamientos al primer mandatario por su responsabilidad familiar y política en el accionar de su hijo, Petro dijo que ya pidió que fueran investigados los hechos que lo involucran y señaló además, que él no participó en la crianza de Petro Burgos.

En entrevista con Cambio Colombia, el presidente se refirió a la relación con su hijo: “Nunca tuvimos la oportunidad de convivir, yo no lo crié”, aseguró. Sin embargo, todavía hay quienes insisten que la responsabilidad de Gustavo Petro es política pues, si bien el no crio a su hijo, sí hizo carrera política junto a él y en su movimiento, el ahora Pacto Histórico.

“Como presidente, pido que se investigue y determinen responsabilidades respetando cualquier conclusión de la justicia. Como padre, confió en que pueda demostrar su inocencia, mientras vivo con dolor esta situación, como cualquier padre. No haré más declaraciones al respecto”, dijo la mañana de este lunes, 13 de marzo.

Frente a las declaraciones del presidente, sobre no haber hecho parte de la crianza de su hijo, ya se manifestó la familia Burgos. Adriana Burgos Mendoza, una de las primas de Nicolás Petro, confirmó que el presidente no crio al diputado y dijo que “gracias a Dios no lo crio, lo hizo un hombre honorable: su abuelo materno”, dijo.

Burgos Mendoza agregó que “Petro está diciendo la verdad, no crió a su hijo. Pero, eso no quiere decir que fue mal criado. Todo lo contrario, fue muy bien criado y con mucho esfuerzo por sus abuelos maternos y su mamá. No creo que el señor presidente se atreva a decir lo contrario”, dijo,

La prima de Nicolás Petro fue más allá y aseguró que “se habrá torcido cuando empezó a andar con usted. Por qué no cuenta que lo demandaron por alimentación y que usted en contra demandó a la mamá. Petro, no escarbe en la historia que sale mal librado”, le dijeron al presidente.

Por otro lado, empezó a circular una entrevista a Nicolás Petro, de hace tres años, en la que asegura que fue muy cercano a su papá: “Él tenía una aspiración al Senado en ese momento y, bueno, mira, crecí al lado de eso, he crecido siempre con mi papá y he estado con él en sus luchas políticas, en todas las campañas, en las tarimas organizando”, dijo en ese entonces el diputado.

Lo cierto es que Nicolás Petro se enfrenta a un fuerte escándalo y la Fiscalía ya abrió una investigación formal en su contra. Ante los hechos, hay versiones que indican que podría renunciar a la asamblea del Atlántico y salir del país, para refugiarse en México.