11 de agosto de 2026 - 08:41 p. m.
“No hay lugar a una escisión”: Hernán Cadavid habló de las divisiones en el uribismo
El senador del Centro Democrático habló con El Espectador sobre las tensiones que mantiene su partido con el gobierno de Abelardo de la Espriella y de la postura que tomará la bancada en los debates claves del Congreso. También destacó la agenda de proyectos que ya radicaron ante el Legislativo y lanzó una advertencia sobre la disputa política con el Pacto Histórico.
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