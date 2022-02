“No hemos hablado de eso ”: Peñalosa sobre acusaciones de Aida Merlano a Alex Char

El Equipo por Colombia inició el fin de semana correrías en Córdoba, a pesar del megaescándalo contra Alex Char. Foto: Cortesia

“No es un pacto de silencio”. Esa fue la respuesta del equipo de prensa del precandidato y senador conservador, David Barguil, este lunes, un día después de que una nueva entrevista a Aida Merlano revelara nuevos detalles sobre la presunta financiación que Alex Char habría hecho a la campaña de Merlano de 2018, además de acusaciones sobre secuestro y violación de la implicada.

Mientras el Equipo por Colombia, coalición de centro derecha de la que hacen parte como precandidatos Alex Char, Enrique Peñalosa, Federico Gutiérrez, David Barguil, y Aydee Lizarazo, decide si emitir o no un comunicado conjunto para indicar su postura frente al espinoso tema que tiene peligrando la aspiración del barranquillero, el exalcalde de Bogotá declaró en Blu Radio sobre el tema.

Peñalosa insistió en que debía ser la justicia la que resolviera el caso y que requerían que lo hicieran con prontitud. “Es posible que hagamos pronunciamiento pero por mi parte creo que la justicia es la que debe definir cualquier responsabilidad. Lo mismo que en el caso de Rodolfo Hernández o cualquier otro. Lo que es importante es seguir en esta campaña, recordarle a la gente que el Equipo por Colombia es una opción de personas que sí hacen, los problemas de Colombia se arreglan haciendo”, dijo.

Además, declaró que él no sabe cómo se compra un voto pues ni siquiera ha dado, jamás, plata a líderes para comprar gaseosas para las reuniones políticas. “Nunca acepté ni un solo peso de contratistas a mi campaña. Esto en la cultura de Colombia es importante, porque creen que esto es normal”, agregó.

No obstante, expresó que durante el inicio de las correrías de este fin de semana, en Córdoba (tierra de Barguil), no trataron con mayor importancia el tema porque, aseguró, solo conocían en ese momento el tema personal de la relación entre Merlano y Char. De este punto, cabe recordar que fue lo único que reconoció Char y que expresó “fue un error”. En ese contexto, Peñalosa afirmó que no tocaron el tema pues era del ámbito personal, y que es a partir de este inicio de semana que conocen que el tema se extiende a los terrenos legales y de presuntos delitos.

“No hemos hablado de eso. Cuando estábamos en recorrido simplemente había salido a la luz el tema personal con esta señora. Cuando surgen estos otros temas que ahora son legales y de delitos, la justicia tiene que pronunciarse, y ojalá sea pronto”, expresó cuando le preguntaron sobre la presunta violación y secuestro que endilga la exsenadora Merlano a Char.

Reiteró, también, que Alex Char no les pidió silencio y que seguramente publicarán un comunicado en conjunto a lo largo del día. Por otro lado, aprovechó para decir que esto les hace daño en cuanto es un escándalo sin verificar aún por las autoridades, pero que la gestión de Char cuando fue alcalde ha brillado en Barranquilla.

“Veo que en Barranquilla la gente está muy contenta por la transformación de las obras hechas por Char. Eso es algo cierto, pero por supuesto que esto nos hace daño, no necesariamente porque sea cierto, sino porque es un escándalo”, contó.