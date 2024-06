“No me condenan por ladrón”: Rodolfo Hernández respondió sobre el caso Vitalogic

Fotografía de archivo fechada el 9 de junio de 2022 que muestra al entonces candidato a la Presidencia de Colombia Rodolfo Hernández, durante una rueda de prensa en Miami (EE.UU.). Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Rodolfo Hernández respondió a su condena de 64 meses de prisión por interés indebido en la celebración de contratos. “Me condenan no por ladrón ni por haberme robado ni un peso. Simplemente me condenan porque violé el derecho dizque a la contratación, a la línea que tiene que seguir todo gobernante de no tener preferencias en la adjudicación de los contratos”, dijo el excandidato presidencial y exalcalde de Bucaramanga.

“¿Qué interés puedo tener yo cuando estuve de alcalde, cuando tenía más de 5 billones de pesos, de favorecer a una persona con un contrato de 340 millones de pesos y esa persona nunca la había visto en la vida?”, preguntó Hernández en un video.

El juez décimo penal del circuito de Bucaramanga determinó que Hernández firmó un contrato de 340 millones de pesos con la empresa Vitalogic que benefició a su hijo, Luis Carlos Hernández, lo cual constituye una violación a las normas de contratación pública.

La condena de Hernández, que deberá cumplir en casa por cárcel debido a su edad y su estado de salud, incluye además una multa de 66.66 salarios mínimos (aproximadamente $86 millones) y una inhabilidad de 80 meses para ejercer cargos públicos. La defensa de Hernández ha anunciado que apelará la condena.

