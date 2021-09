Inició oficialmente la recolección de firmas para su campaña presidencial. ¿Cómo se siente?

Me siento bien, incluso mejor de lo que había anticipado. La semana del lanzamiento fue la de efervescencia. Esta es la semana de transición. Es una interacción distinta y me ha impresionado que la gente quiere respuestas puntuales sobre las conexiones políticas, el medio ambiente, lo tributario. Es un diálogo con los ciudadanos que me parece más sofisticado de lo que había anticipado. He notado entusiasmo.

En contexto: Alejandro Gaviria y el desafío de encarar la expectativa

Para que usted se lanzara, su esposa tuvo que dejar la codirección del Banco de la República; es decir, poner por encima su aspiración. ¿Cómo tomaron esa decisión?

Fue una conversación en familia, pero nunca fue tensionante. Sabíamos que estaba el tema profesional, pero no era lo que más nos preocupaba. Mi esposa y yo pensamos que, pase lo que pase, podemos reinventarnos en cualquier lugar de la economía. Lo que más nos preocupaba era perder la vida familiar, la vida íntima. Tanto que la semana que anuncié, sobre las 10 de la noche, estaba editando el discurso de lanzamiento y mi esposa entra casi llorando y me dice que no quería perder nuestra vida. Fue duro porque ser candidato presidencial implica un nivel de exposición muy alto. Fue algo que anticipamos, pero ha sido más alto de lo que esperábamos. Hay una paradoja: la gente quiere políticos humanos, pero no admite la imperfección. ¿Cómo luchar con eso? Es muy difícil.

Su perfil es muy parecido al de Sergio Fajardo y ambos buscan conquistar el centro. ¿Cómo blindarse de que lo perciban como a un “tibio” más?

Una cosa es la neutralidad, con la que no estoy de acuerdo, y la tibieza que, como se entiende en Colombia, es no tener opinión definida sobre los asuntos del país. Y otra cosa es el centro político, que tiene que incluir una visión de cómo se conduce la política. A nadie le pueden decir tibio si lanza una campaña diciendo que está a favor de la eutanasia, del aborto, de un abordaje distinto al problema de las drogas, y una defensa a la protesta social. Acepto que, de entrada, tengo una posición polémica en los temas de libertades de pensamiento y la separación de iglesia y Estado, y que no soy una persona creyente en el sentido tradicional. Con esto no puedo ser tibio. Esta campaña va a ser muy fuerte en el tema programático. He extrañado de la Coalición de la Esperanza y de Sergio Fajardo que han sido menos reiterativos en el tema programático. Habría esperado que ellos tuvieran unas propuestas sobre diferentes temas de país.

Los uribistas dicen que usted es un santista, algunos le reprochan haber trabajado en el gobierno de Uribe y otros más dicen que tiene detrás a César Gaviria. ¿Qué responde a esas críticas?

Esa es otra contradicción: la gente quiere un candidato con experiencia, que tenga algún tipo de conocimiento de la función pública, que haya estado en un consejo de ministros, que haya enfrentado problemas difíciles, pero no quieren ninguno que haya trabajado en anteriores gobiernos. ¿Cómo se hace eso, cómo conciliar una cosa y la otra? Es imposible.

¿No le asusta que su postura de independencia se vea afectada por la intención de César Gaviria de estar detrás suyo apoyándolo?

Si tenemos éxito en las encuestas, esos apoyos vendrán como tienen que venir: sin condiciones. Si yo no logro concentrar la atención ahí sí hay un problema. Pero mi apuesta no es volverme un candidato de la política tradicional.

Usted dice que quiere unificar al centro. ¿Cómo lo está haciendo?

En este momento son conversaciones insinuadas. En la campaña todavía no ha pasado nada. Hay dos conversaciones pendientes: una con la Coalición de la Esperanza y la otra es con el Nuevo Liberalismo (que en el fondo son los hermanos Galán y Rodrigo Lara). Esos diálogos tendrán lugar en las próximas semanas. No quiero que esta campaña quede atrancada muy rápidamente en la mecánica política sobre las coaliciones. Quiero que tengamos una base más programática y popular.

Dicen que a los Galán y a Lara les interesa que usted haga parte del Nuevo Liberalismo porque no se puede hablar de una fuerza política nueva cuando está anclada a delfines políticos...

Creo que es una necesidad mutua y me parece bien porque ellos quieren mostrar que es un partido abierto, que atrae nueva gente, que no es una franquicia familiar. Además, quiero representar esta idea de un nuevo liberalismo, un liberalismo renovado.

¿Su objetivo de unificar al centro incluye a Petro y a su proyecto de país?

Así como se planteó una conversación con la Coalición de la Esperanza, se puede plantear una con Gustavo Petro. Pero, por ahora, es solo conversar. No me veo uniendo fuerzas con el Pacto Histórico de aquí a mayo.

¿Cómo ve las recientes actuaciones de la Contraloría contra Fajardo?

Sobre el fondo de esa decisión no puedo opinar, porque no conozco el fondo de las dos mil páginas. Pero puedo decir dos cosas: yo confío en Sergio Fajardo, él podrá defenderse. No creo que haya estado inmiscuido en ningún acto de corrupción ni nada parecido. La independencia de los organismos de control tiene que ser clara y evidente para todos. Es fundamental para la credibilidad del proceso.

El caso de Camila Abuabara, que fue muy doloroso, lo ha perseguido durante años. ¿Tiene algo más para decir más de cinco años después de que ocurriera su muerte?

Hay una historia personal en este caso porque su caso ocurrió antes de que a mí me diera cáncer. Quisiera decir que fue una decisión y que la tutela es clara en que el Ministerio de Salud siempre protegió los derechos de Camila Abuabara. Cuando se toma la decisión, teníamos una carta de todos los oncólogos de Colombia diciendo que el tratamiento de ella se podía hacer acá. Un grupo de bioeticista reiteró que uno no le puede dar a una persona lo que no les puede dar a los demás. Por otro lado, acababa de terminar un debate en el Congreso en el que se dijo que los tratamientos en el exterior no se pueden pagar con recursos públicos. No podía tener todo eso sobre la mesa y haber tomado una decisión contraria. Hoy en día, con la misma información, hubiera tomado la misma decisión, y creo que cualquier ministro de Salud responsable hubiera tomado la misma decisión. ¿Qué habría hecho diferente? Hubiera tratado todo con más empatía.