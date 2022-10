“No nos van a dividir”: Prada sobre críticas de desarticulación con el Pacto

"Por supuesto que debemos mejorar y coordinar con nuestra gran bancada de Congreso”, dice Prada. Foto: Presidencia

Al parecer, habría molestia entre algunos congresistas de Pacto Histórico con el ministro del Interior, Alfonso Parada, y de Hacienda, José Antonio Ocampo, por cierta inconformidad de la bancada respecto a los proyectos de ley y reformas radicadas por el Gobierno en el Congreso.

De acuerdo con un audio filtrado, de una reunión que sostuvo ayer la bancada del Pacto Histórico en el Salón Amarillo del Congreso de la República, varios congresistas se quejan de la inasistencia de los ministros a las cámaras y de que no han sido tenidas en cuenta algunas de sus proposiciones en los proyectos.

“Tenemos un desorden muy berraco con la agenda legislativa. Yo me tomé el trabajo de coger todos los proyectos radicados y ordenarlos temáticamente (...) Ordenémonos nosotros y ordenemos el Gobierno”, dice el representante Alirio Uribe en el audio revelado por Semana.

Respecto a esos audios filtrados, Uribe y el mismo Prada salieron a justificarlos, a la vez que defender la gestión del Gobierno y comprometerse a mejorar en esa articulación. Recordemos que ese también fue uno de los propósitos del último retiro de ministros en la hacienda de Hato Grande.

“Lo único que siento por el ministro Alfonso Prada es admiración y respeto, lamento que se sigan publicando conversaciones privadas de la campaña y ahora de la bancada, por supuesto que tenemos que ordenar la agenda legislativa. será que estamos chuzados”, dijo Uribe.

Asimismo, Prada señala que lo que buscan algunos es sembrar división al interior del Gobierno, sin embargo, reconoce que “por supuesto que debemos mejorar y coordinar con nuestra gran bancada de Congreso”, dijo a través de Twitter.

Gracias por sus palabras Dr Alirio. La admiración es la que le tenemos a Ud y su compromiso con el Cambio y el programa de @petrogustavo y el @PactoCol. No nos van a lograr dividir. Por supuesto que debemos mejorar y coordinar con nuestra gran bancada de Congreso. https://t.co/DQuOKwtPPz — Alfonso Prada (@alfonsoprada) October 7, 2022

Respecto a la reforma tributaria, lo congresistas dicen que no han sido tenidos en cuenta por el Ministerio de Hacienda y que en las reunión se les “echó un discurso, hablamos un minuto y se fueron. Nunca hubo una discusión. (...) quería que me explicaran por qué no incluían mis proposiciones”, dijo un congresista.

Al respecto, la conclusión de la senadora Clara López fue que: “Si nosotros no hablamos entre nosotros y si no nos coordinamos, vamos a ser una bancada eunuca y estamos actuando de esa manera. No hay otro camino que la coordinación con la reunión permanente, así no tengamos tiempo. Para mí esto es prioritario”, se escucha en el audio.

