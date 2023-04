“No podemos estigmatizar”: MinInterior sobre la Comisión Nacional de Fútbol

Jugadores, hinchas y partido correspondiente al clásico capitalino entre Independiente Santa Fe y Millonarios en el estadio El Campín en Bogotá. Foto: El Espectador - José Vargas

Después de la suspensión del partido entre Atlético Nacional y América de Cali el pasado 16 de abril, luego de los enfrentamientos entre la barra brava del primero “Los Del Sur” y la policía, este 27 de abril se reunió la Comisión Nacional de Fútbol, convocada por el Ministerio de Interior. Esto con el fin de trazar una hoja de ruta con las alcaldías distritales, municipales y aficionados para el buen desarrollo de los partidos.

El viceministro del Interior, Gustavo García, que había manifestado que la cartera rechaza cualquier tipo de violencia en el fútbol, compartió hoy algunas conclusiones a las que llegó la Comisión Nacional. En primer lugar, celebró la reactivación de la comisión como “un espacio de coordinación y de concertación de las políticas de convivencia en el fútbol” y aseguró que habrá más inclusión en la mesa de participación. De esta manera, se incluiría en la discusión a barristas, deportistas y demás actores del ejercicio del fútbol.

Además, afirmó que se fortalecerían las Comisiones Técnicas Locales para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol (CTSCCF) en las diferentes ciudades. De esta manera, se busca que estas comisiones, que toman acciones de emergencia, se realicen como un ejercicio permanente, en vez de una respuesta exclusiva a una situación de violencia.

“Vamos a asumir un proceso de corresponsabilidad, el Gobierno Nacional, los gobiernos locales, los clubes, los hinchas, los futbolistas y los entes de control”, dijo García, quien celebró la participación de la Defensoría del Pueblo, que hace un llamado a que no haya procesos de estigmatización contra ninguna de las partes.

El viceministro fue enfático en que la Comisión concordó en la importancia de “respaldar a las autoridades locales en las sanciones que se adelanten” pues se busca “enfrentar esto como institucionalidad y sociedad”, y en “endurecer el reproche social para las conductas sociales violentas”.

Sobre acciones específicas, García aseguró que la implementación de mallas sería un retroceso en este proceso y que la solución es el diálogo. “De manera inmediata es necesario mantener la presencia de la policía en los estadios y concertar espacios de concertación locales con las barras”. No obstante, anotó que el Estado no descarta la acción punitiva de la mano de la Fiscalía para casos puntuales.

Cuando se le preguntó por el caso específico del partido de Atlético Nacional y América de Cali, el funcionario afirmó que “es uno de los ejemplos en los que tenemos que coincidir para no estigmatizar y no generalizar. No todos los fenómenos pertenecen a una sola causa, no todas las ciudades tienen los mismos fenómenos”. “Tenemos que hacer un ejercicio de entender de manera positiva que debe haber un ejercicio de discrecionalidad de las autoridades locales”, concluyó.

