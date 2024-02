“No queremos eso para Colombia”: mundo político reacciona a la reelección de Bukele

Los congresistas Jota Pe Hernández, Agmeth Escaf y Humberto de la Calle, y el exsenador Gustavo Bolívar se pronunciaron sobre el triunfo de Nayib Bukele. Foto: Archivo Particular

Desde diferentes lugares del espectro político han salido voces que opinan sobre la reelección de Nayib Bukele como presidente de El Salvador el pasado domingo. “Ninguno debería reelegirse. Ni de derecha, ni de izquierda. Sorprende ver cómo aquí lamentan la perpetuación de un dirigente en un lado, pero aplauden el mismo acto reprochable en otro lado. La coherencia bastante embolatada”, dijo, por ejemplo, Agmeth Escaf, representante del Pacto Histórico.

Tanto el congresista como el exsenador Gustavo Bolívar, afirmaron que la derecha en Colombia celebró la reelección de Bukele como lo hizo con el segundo periodo presidencial de Álvaro Uribe. “Así como celebraron en el pasado la reelección de Uribe, celebran hoy que se perpetúe Bukele en el poder. Y no es la defensa de la democracia lo que los desvela, porque jamás les importó que Uribe se reeligiera gracias a que les ofreció notarías a congresistas corruptos para cambiar el articulito en la Constitución. Eso les valió madre. Y que Bukele viole a diario los derechos humanos en su país, también les vale madre”, anotó Escaf.

Le recomendamos: Petro, Leyva y delegados de la Casa Blanca analizan situación de paz total y Venezuela

Así como celebraron en el pasado la reelección de @AlvaroUribeVel, celebran hoy que se perpetúe @nayibbukele en el poder.



Y no es la defensa de la democracia lo que los desvela, porque jamás les importó que Uribe se reeligiera gracias a que les ofreció notarías a congresistas… — AGMETH ESCAF (@agmethescaf) February 5, 2024

“Eso sí, les aterra que Gustavo Petro no se vaya en 2026. Lo que no saben es que Petro sí se irá tan pronto acabe su mandato porque es un demócrata, no como ellos”, agregó el representante. Por su parte, Bolívar dijo que “ambas reelecciones, la de Bukele y la De Uribe, se hicieron cambiando la constitución con trampa”. “Ahora imaginen el escándalo si Petro cambia la Constitución para reelegirse. La doble moral”, agregó el exsenador.

La derecha Colombiana celebra la reelección de Bukele como celebró la reelección de Uribe. Ambas reelecciones, la de Bukele y la De Uribe, se hicieron cambiando la constitución con trampa.

Ahora imaginen el escándalo si Petro cambia la Constitución para reelegirse.

La doble moral — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) February 5, 2024

Por su parte, el senador Humberto de la Calle dijo que lo que sucedió en El Salvador no es deseable para Colombia, pero que “el desorden, la inseguridad, los bloqueos permanentes, las invasiones pueden movernos en esa dirección”.

Le podría interesar: El petrismo vuelve a las calles para defenderse de supuesta “ruptura institucional”

“La manera de evitarlo no es volver al pasado, pero sí propiciar un orden democrático con un gobierno que impulse el cambio responsable y que prescinda del odio”, añadió el congresista de Verde Oxígeno.

Bukele barre en las elecciones. No queremos eso para Colombia. Pero el desorden, la inseguridad, los bloqueos permanentes, las invasiones pueden movernos en esa dirección. La manera de evitarlo no es volver al pasado, pero sí propiciar un orden democrático con un gobierno que… — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) February 5, 2024

De otro lado, el senador de la Alianza Verde Jota Pe Hernández difirió. “Yo sí creo que Colombia necesita un Bukele, alguien con pantalones que NO tenga piedad de los bandidos y que ponga los derechos de los ciudadanos honrados por encima de los “derechos” de los delincuentes”, anotó.

Además, hizo referencia a los comicios presidenciales de 2026. “¡Vamos a elegir un presidente con carácter, con mano dura!”, aseguró Hernández.

🇨🇴 Yo si creo, que Colombia necesita un Bukele, alguien con pantalones que NO tenga piedad de los bandidos y que ponga los derechos de los ciudadanos honrados por encima de los “derechos” de los delincuentes!



En el 2026 vamos a elegir un presidente con carácter, con MANO DURA! pic.twitter.com/uu48eW8kXB — Jota Pe Hernández (@JotaPeHernandez) February 5, 2024

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; vparada@elespectador.com; lduarte@elespectador.com; o lperalta@elespectador.com.